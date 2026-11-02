Фото pixabay.com
Новости России

Расторгуев раскрыл детали смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Состояние бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова резко ухудшилось еще летом, ему оказывали медицинскую помощь, однако она не помогла ему выздороветь, рассказал РИА Новости лидер коллектива Николай Расторгуев.

О смерти 64-летнего музыканта стало известно 30 октября. Печальную новость сообщили представители «Любэ». Информацию о кончине артиста подтвердил и его сын Серафим.

«(Тарасов. — Прим. ред.) болел с середины лета, попал в больницу, и там его не спасли. Тяжелая болезнь», — сказал Расторгуев.

Ранее знакомая музыканта уточнила, что он боролся с онкологическим заболеванием. Незадолго до смерти музыкант столкнулся с проблемами голосовых связок и перестал выходить на сцену еще весной.

Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова.

Артист выступал в составе «Любэ» практически с момента основания группы. За годы работы он стал частью постоянного коллектива, сопровождавшего выступления музыкантов.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани владельцы электромобилей получат доступ к быстрой зарядной станции «Глобус»
Следующая статья
Крупный сбой у Beget поставил под угрозу работу почти полумиллиона сайтов
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Две суперкнопки и одно выбывание: итоги шестого выпуска «ВИА Суперстар» 

В шестом выпуске «ВИА Суперстар» выбыла группа «Белый орел». «Фабрика» и «Веселые ребята» получили суперкнопки и по 11 баллов.
Культура и события

В Рязани готовят к открытию памятник Пушкину

Бюст великого поэта установили на улице Пушкина. Пока скульптура закрыта плёнкой.
Новости Касимова

В Касимове женщина покусала охранника и ограбила магазин

Следователь полиции возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой грозит до 7 лет лишения свободы.
Погода

Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области 1 ноября

В Рязанской области 1 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха опустится до −2 градусов, днём потеплеет до +14 градусов.
Новости России

Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на...
Темы
Новости России

Военный эксперт рассказал о новом плане завершения СВО

После успешно проведенной гуманитарной операции в Алешках подобные проекты...
Новости России

Редкая краснокнижная птица едва не спровоцировала авиакатастрофу в ЯНАО

В ЯНАО редкая краснокнижная птица повредила фары пассажирского самолета...
Новости России

В Ленобласти 5-летний мальчик впал в кому после укола, сделанного врачами скорой

Юный житель деревни Малое Карлино в Ленобласти больше месяца...
Новости России

Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на...
Новости России

Эксперт назвал места запуска дронов для рекордной атаки на Самару

ВСУ запустили беспилотники, пытавшиеся атаковать Самару, в приграничных с...
Новости России

Знакомый раскрыл детали смерти туриста, спасшего тонувшего ребенка в Таиланде

Владелец московского риэлторского агентства 42-летний Андрей Соболев сделал все...
Новости России

Несколько пострадавших от банды из Шереметьево участников СВО уже погибли

Часть военных, которые стали жертвами Лобненского преступного сообщества, годами...
Новости России

Водитель из Воронежа стал миллионером, не угадав ни одного числа в лотерее

Жителю Воронежа удалось выиграть почти 58 миллионов рублей, при...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье