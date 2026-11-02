Расторгуев раскрыл детали смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова

Состояние бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова резко ухудшилось еще летом, ему оказывали медицинскую помощь, однако она не помогла ему выздороветь, рассказал РИА Новости лидер коллектива Николай Расторгуев.

О смерти 64-летнего музыканта стало известно 30 октября. Печальную новость сообщили представители «Любэ». Информацию о кончине артиста подтвердил и его сын Серафим.

«(Тарасов. — Прим. ред.) болел с середины лета, попал в больницу, и там его не спасли. Тяжелая болезнь», — сказал Расторгуев.

Ранее знакомая музыканта уточнила, что он боролся с онкологическим заболеванием. Незадолго до смерти музыкант столкнулся с проблемами голосовых связок и перестал выходить на сцену еще весной.

Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова.

Артист выступал в составе «Любэ» практически с момента основания группы. За годы работы он стал частью постоянного коллектива, сопровождавшего выступления музыкантов.