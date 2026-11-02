Культура и события

Рязанский театр драмы показал «Мёртвые души»

Валерия Мединская
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В минувшие выходные в Рязанском театре драмы прошли премьерные показы спектакля «Мёртвые души». На суд зрителей представили остроумный и обличительный гоголевский сюжет в современной подаче. Блистательный нравственный посыл поэмы сохранён, но в полной мере «уместить» его удалось в не самые привычные для традиционных рязанских постановок четыре часа. Получился спектакль, о котором можно спорить, но в котором для зрителей сокрыты важные откровения. Он точно заслуживает внимания.

В основу нового спектакля Рязанского театра драмы лёг сюжет, знакомый каждому со школьной скамьи. Чичиков странствует по поместьям, скупая у помещиков «мёртвые души». И чем дальше от города он отъезжает, тем страшнее становятся встречи с людьми.

Свою интерпретацию великой поэмы представил столичный режиссёр Иван Судаков. Он размышляет: и 200 лет назад, и сейчас философия «Мёртвых душ» актуальна. Ведь люди с того времени не изменились. Они не стали хуже, не стали лучше. И если смахнуть с наших современников флёр XXI века, перед нами окажутся всё те же гоголевские персонажи — жадные до денег, расчётливые, ограниченные, пустые душой.

«Моя идея — показать, что чем дальше Чичиков отъезжает от города, тем больше усилий нужно приложить, чтобы вернуться к христианскому смыслу жизни», — добавляет режиссёр.

Показать деградацию человека, горький процесс расчеловечивания действительно удалось. Иногда перед зрителем предстают по-настоящему пугающие картинки. К примеру, поездка Чичикова в поместье Ноздрёва оставляет нас наедине с чувством глубокой душевной боли. В спектакле нам показывают помещика не просто шумным пьяницей и балагуром. Ноздрёв — больной человек, раздираемый страстями и зависимостями. Он погибает сам и губит всё и всех вокруг себя.

Читая про Коробочку, мы представляем просто скупую, ограниченную, но всё же активную и суетливую женщину. В постановке перед нами возникает чуть ли не живой труп. Внешне — одетая в траур по мужу, в душе — не испытывающая интереса к жизни, ограниченная даже в эмоциях. И как внезапно меняется этот персонаж, когда заходит речь о покупке мёртвых душ. Бледность мертвеца на её лице мгновенно исчезает. Просто речь зашла о том, о чём ей действительно интересно знать и помышлять — о деньгах.

Самый страшный момент спектакля — встреча Чичикова с Плюшкиным, пик гибели всего человеческого в человеке. И это, конечно, лишь несколько примеров персонажей, составляющих мощную галерею характеров «Мёртвых душ».

В новом спектакле — условные декорации и условное существование героев. Их можно представить в любую эпоху, в любом времени. Спектакль также наполнен музыкальными и хореографическими номерами. Обратить внимание зрители могут и на необычные костюмы, которые в очередной раз подтверждают оторванность постановки от конкретной эпохи. А ещё введены персонажи-рассказчики, произносящие авторский текст и дающие оценку поступкам, словам и жизненным ценностям героев.

При минимуме декораций интересной находкой стала бегущая строка над сценой. Она указывает на место действия, сами действия и ощущения от происходящего. В самом начале и в самом конце спектакля мы видим важнейший гоголевский завет: «Будьте не мёртвые, а живые души».

Четыре часа, проведённые в компании гениальной поэмы Гоголя, — это время, которое точно пойдёт на благо вашей душе. Но, конечно, к походу на спектакль стоит подготовиться, чтобы никакие бытовые неурядицы не отвлекали от происходящего на сцене. Следующие показы «Мёртвых душ» состоятся 7 и 14 ноября. Возрастное ограничение 12+.

фото предоставлены пресс-службой Рязанского театра драмы

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