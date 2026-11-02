Ещё одно серьёзное ДТП произошло на Северной окружной в Рязани

В воскресенье, 1 ноября, в Рязани, на Северной окружной дороге произошло второе за день серьёзное ДТП. Видео последствий аварии опубликовал канал RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ.

По словам очевидцев, авария случилась около 11 часов вечера рядом с пешеходным мостом. Судя по видео, столкнулись легковушка и микроавтобус. Подробности случившегося неизвестны, официальная информация не поступала.

Вчера днём стало известно, что на Северной окружной автобус с пассажирами врезался в ограждение. К счастью, люди не пострадали.