Кадр из видео: t.me/rznlifetg
Транспорт и дороги

Ещё одно серьёзное ДТП произошло на Северной окружной в Рязани

Алексей Самохин
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В воскресенье, 1 ноября, в Рязани, на Северной окружной дороге произошло второе за день серьёзное ДТП. Видео последствий аварии опубликовал канал RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ.

По словам очевидцев, авария случилась около 11 часов вечера рядом с пешеходным мостом. Судя по видео, столкнулись легковушка и микроавтобус. Подробности случившегося неизвестны, официальная информация не поступала. 

Вчера днём стало известно, что на Северной окружной автобус с пассажирами врезался в ограждение. К счастью, люди не пострадали.

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