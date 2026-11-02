Приложение МЧС России атаковали хакеры

Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке. В результате жители Рязани, как и другие россияне, получили фейковые уведомления с недостоверной информацией.
О произошедшем сообщили в МЧС России. По данным ведомства, злоумышленники использовали уязвимость приложения для рассылки фейковых сообщений.
В министерстве подчеркнули, что взлом не затронул систему оповещения населения. Она продолжает работать в штатном режиме.
Сейчас специалисты устраняют уязвимость и восстанавливают функционал мобильного приложения.