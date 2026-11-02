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Василиса Володина предупредила о непростом начале дня 2 ноября

Алексей Самохин
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Астролог Василиса Володина составила прогноз на 2 ноября. По её словам, день начнётся с суеты и возможных разногласий, но ближе к вечеру ситуация изменится в лучшую сторону.

С утра и до 9:00 по московскому времени Луна и Меркурий будут создавать напряжённый фон. Володина советует не торопиться, собираясь по делам, и внимательнее проверять, всё ли необходимое взяли с собой.

С 9:00 до 17:00 влияние Марса, по прогнозу астролога, сделает день непростым. За желаемый результат придётся побороться, а в некоторых ситуациях — отстоять собственные интересы и личные границы.

После 17:00 обстановка станет благоприятнее. Василиса Володина связывает это с влиянием Юпитера. Вечер подойдёт для обращения за советом и рекомендациями, изучения юридических вопросов и планирования карьерного развития.

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