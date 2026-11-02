Экс-депутат Рады рассказал, на кого Зеленский может сменить мэра Киева Кличко

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Владимир Зеленский может попытаться добиться смены мэра Киева Виталия Кличко, чтобы установить контроль над столицей Украины. По его версии, на должность градоначальника рассматривают бывшего главу СБУ Василия Малюка*.

В беседе с «Абзацем» Килинкаров предположил, что таким образом Зеленский рассчитывает укрепить собственную безопасность на фоне растущего недовольства внутри украинского общества.

По мнению бывшего депутата, возможные массовые протесты делают контроль над Киевом и другими крупными городами особенно важным для украинского руководства. Офис президента заинтересован в назначении лояльного руководителя столицы, которым мог бы стать представитель спецслужб.

При этом эксперт сомневается, что Кличко добровольно покинет пост. Он не исключил, что против действующего мэра могут организовать провокации, чтобы добиться его отстранения.

Поводом для нового обострения отношений между киевскими властями и жителями столицы стала подготовка города к зиме. Горожане жалуются на перебои с электричеством и состояние коммунальной инфраструктуры.

*Василий Малюк внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.