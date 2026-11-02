Дожди, туман и заморозки: какой будет погода в Рязанской области 3 ноября

В Рязанской области 3 ноября ожидаются дожди, ночные заморозки и туман. Днём температура воздуха поднимется до +8 градусов.
По прогнозу метеорологов, ночью местами пройдут небольшие осадки. Днём дождь усилится, в отдельных районах возможны умеренные осадки.
В ночные и утренние часы местами опустится туман. Ветер будет северным и северо-западным: ночью 1–6 м/с, днём 3–8 м/с.
Температура воздуха в Рязанской области ночью составит от −2 до +3 градусов, днём — от +3 до +8 градусов.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления на 3 ноября не прогнозируются, сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.