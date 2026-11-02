Сбер объявил график работы отделений со 2 по 5 ноября

Сбер поздравляет клиентов с Днем народного единства и сообщает о режиме работы своих отделений в период со 2 по 5 ноября 2026 года.

2 и 3 ноября (понедельник и вторник) офисы работают по стандартному графику. В праздничный день 4 ноября (среда) будут открыты только дежурные отделения. 5 ноября (четверг) офисы ждут клиентов в привычные часы работы.

У каждого отделения режим работы индивидуальный. Его можно узнать в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы» или в офисах.

Платежи по кредитам физических лиц 4 ноября будут списываться в штатном режиме. Если средств на счёте окажется недостаточно, спишется доступная сумма, а оставшаяся часть платежа — сразу после пополнения счёта. Внести платёж или его недостающую часть можно до первого рабочего дня включительно (5 ноября), просрочки при этом не будет.

Пролонгацию вкладов, срок которых истекает 4 ноября, перенесут на 5е число. В остальные дни пролонгация пройдет без изменений.

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка осуществляется с ограничениями по отдельным типам операций. Для уточнения информации нужно обратиться в центр поддержки клиентов. Он работает круглосуточно и без выходных. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 5555-777. Также можно получить онлайн-консультацию в клиентском чате, кликнув на значок сообщения в правом нижнем углу главной страницы сайта СберБизнеса. Информация о сервисах, доступных без посещения отделений банка, размещена здесь .

Банкоматы в зонах круглосуточного самообслуживания при офисах продолжат функционировать 24/7. Устройства в торговых центрах и других организациях будут доступны по графику работы этих заведений. При этом большинство финансовых вопросов в любое время можно решить в приложении СберБанк Онлайн — им пользуется 87,6 млн россиян.