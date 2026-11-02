Фото Администрации Рязани
Общество

Более 150 рязанцев вышли на финальный общегородской субботник

Олеся Чугунова
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Осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству завершился общегородским субботником, который собрал более 150 человек. Об этом сообщает администрация Рязани.

В наведении порядка приняли участие сотрудники администрации города и подведомственных учреждений, работники образовательных организаций, активисты территориального общественного самоуправления, а также неравнодушные жители.

Совместными усилиями участников приведены в порядок четыре общественные территории: зелёная зона по улице Советской Армии и Касимовскому шоссе, сквер 50-летия Октября, парк Ю. А. Гагарина и Верхний городской парк.

Всего за время месячника убрали 60 общественных пространств, а также десятки других территорий. Таким образом, осенняя кампания по благоустройству охватила значительную часть городских зон отдыха и позволила подготовить их к зимнему сезону.

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