В Рязанской области разрешили оплачивать проезд через мессенджер MAX

В Рязанской области пассажиры общественного транспорта получили новый способ оплаты поездок. Теперь рассчитаться за проезд и провоз багажа можно прямо в мессенджере MAX. Об этом сообщили в администрации Рязани.

Для оплаты необходимо воспользоваться мини-приложением «Единая цифровая карта жителя Рязанской области». Сервис поддерживает два способа расчёта: через Систему быстрых платежей (СБП) и Цифровой рубль.

Как оплатить поездку через MAX

В салоне автобуса или другого общественного транспорта нужно найти специальную табличку с QR-кодом. Она расположена рядом с водителем.

Далее необходимо открыть мессенджер MAX, перейти в мини-приложение «Единая цифровая карта жителя Рязанской области» и выбрать раздел «Оплатить проезд».

После сканирования QR-кода пассажир сможет указать количество билетов и подтвердить платёж через СБП или Цифровой рубль.

Электронный билет и фискальный чек автоматически появятся в приложении после успешной оплаты.

Билет действует 60 минут, затем аннулируется. Посмотреть ранее приобретённые билеты и чеки можно в разделе «Мои билеты».

Если возникли проблемы с оплатой или появились вопросы по работе сервиса, пассажиры могут обратиться в информационно-справочную службу «Единой цифровой карты жителя Рязанской области». Телефон: 8 (800) 250-56-59.