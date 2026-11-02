Рязанцев приглашают на XVII Всероссийский фестиваль «Казачья застава» в Санкт-Петербурге

С 4 по 7 мая 2027 года в Санкт-Петербурге состоится XVII Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачья застава» (6+). Министерство культуры Рязанской области по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова информирует жителей региона о возможности принять участие в мероприятии. Организатором фестиваля выступает АНО «Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при поддержке Российского военно-исторического общества и Крестовоздвиженского казачьего собора Санкт-Петербурга .

Главная цель фестиваля — патриотическое воспитание через изучение и сохранение страниц национальной истории, российских духовно-нравственных ценностей и исторической памяти. Это направлено на преемственность поколений и укрепление единства народов России .

В 2026 году участниками фестиваля стали творческие коллективы из семи регионов страны: Республики Бурятия, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской, Псковской и Ульяновской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга .

Программа 2027 года включает конкурсные выступления для участников в возрасте от 3 до 80 лет, круглый стол с членами жюри, а также знакомство с историческими и культурными достопримечательностями Северной столицы. Запланированы обзорная автобусная экскурсия «Столица Российской Империи», посещение Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры, а также загородная поездка в Царское Село с осмотром Янтарной комнаты в Екатерининском дворце .

К участию приглашаются творческие коллективы и солисты по номинациям: вокал (казачьи песни, народное, эстрадное и хоровое пение); хореография (народный танец, танцы народов мира, эстрадный и современный танец); инструментальный жанр; художественное слово; фольклор (обрядовый или аутентичный фрагмент не более 10 минут); декоративно-прикладное искусство (2–4 авторские работы); «Моя семья в истории Родины» .

Заявки принимаются до 15 апреля 2027 года. Путёвки платные. Подробная информация размещена на официальном сайте фестиваля.