Полицейские провели в Рязанской области соревнования по стендовой стрельбе

Соревнования по стендовой стрельбе для представителей органов МВД России на районном уровне и строевых подразделений были организованы на стрельбище в окрестностях города Рязани.

Открыл турнир врио начальника УМВД России по Рязанской области полковник полиции Александр Пиваев. Он пожелал участникам твердой руки и крепости духа.

На огневой рубеж вышли сотрудники органов внутренних дел из 18 территориальных подразделений и Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. В командах было по три участника. Участники стрелкового турнира использовали гладкоствольные карабины, которые состоят на вооружении полицейских подразделений.

В ходе соревнований участникам необходимо было поразить максимальное количество мишеней, которые по команде стрелка запускались специальным механизмом. Были подготовлены пять стрелковых номеров, мимо которых мишени пролетали по разным траекториям. Для поражения 15 мишеней давалось 20 патронов, заряженных дробью.

В напряженной соревновательной борьбе определились следующие команды-призеры:

1 место – команда отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани;

2 место – команда межмуниципального отдела МВД России «Шиловский»;

3 место – команда отдела МВД России по Советскому району города Рязани.

Награждение представителей команд-призеров провел врио начальника УМВД России по Рязанской области полковник полиции Александр Пиваев. Призеры получили памятные кубки, дипломы и медали.