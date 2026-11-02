Юные волонтеры при поддержке РНПК привели в порядок музей Семенова-Тян-Шанского

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в структуру «Роснефти», выступила партнером экологической акции, которая объединила юных натуралистов из организации «Хозяин Мещеры» и активистов регионального отделения «Движения первых» из школы №47. Общими усилиями они провели субботник на территории парка, окружающего музей выдающегося русского ученого и государственного деятеля Петра Семенова-Тян-Шанского.

В рамках подготовки исторического имения в деревне Гремячка Рязанской области к зимнему сезону добровольцы очистили территорию от опавшей листвы и сухих веток. Завершив работу, участники акции побывали в недавно отреставрированных залах музея, где представлено свыше 360 экспонатов основного и научно-вспомогательного фондов — среди них уникальная литература, научные труды и личные вещи Петра Петровича. Экспозиция повествует о родословной ученого, начиная с XV века, его исследованиях и трудах учеников, которым он помог войти в науку.

Особое внимание волонтеров привлек проект одной из участниц «Хозяина Мещеры», посвященный изучению пешеходного маршрута Семенова-Тян-Шанского. Девушке удалось обнаружить документальные свидетельства знакомства и совместной деятельности Петра Петровича с Измаилом Срезневским — этнографом, палеографом и первым в России доктором славяно-русской филологии. Сотрудничество двух выдающихся ученых было направлено на углубленное изучение народной культуры, языков и быта регионов в ходе географических экспедиций.

Рязанская НПК оказывает поддержку инициативам детской общественной организации «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За это время было реализовано более 165 мероприятий, посвященных экологическому воспитанию школьников и изучению истории родного края.

Предприятие также тесно взаимодействует с региональным отделением «Движения первых». С начала года при содействии нефтяников волонтеры высадили свыше 330 кустарников и цветов в сквере Рязанского музыкального театра. Осенью активисты «Первых» побывали в старинном селе Исады Рязанской области, где ознакомились с историко-культурным наследием Спасской земли и приняли участие в благоустройстве. Поездка была приурочена к Году единства народов России.

Поддержка Рязанской НПК инициатив общественных молодежных организаций региона и проведение совместных акций способствуют патриотическому воспитанию и формированию экологической культуры у детей и подростков.