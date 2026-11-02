Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Рязанском округе у рецидивиста нашли почти килограмм марихуаны среди овощей

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с оперативниками отдела МВД «Рязанский» пресекли деятельность местного жителя, причастного к незаконному обороту наркотических средств.

По оперативным данным, 41-летний житель села Льгово организовал на своем приусадебном участке выращивание наркосодержащих растений. В ходе санкционированного обследования домовладения мужчины стражи порядка обнаружили тайник в одной из хозяйственных построек. Среди ведер с овощами и фруктами оперативники нашли коробку, в которой хранилось высушенное растительное сырье.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является коноплей. Общий вес обнаруженной партии составил 799 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

Следствие установило, что подозреваемый является давним потребителем каннабиноидов. Летом текущего года он вырастил на своем земельном участке несколько кустов конопли, после чего самостоятельно собрал урожай и высушил его для дальнейшей переработки и личного употребления. Отмечается, что мужчина уже имеет судимость за аналогичные преступления, а также за умышленное причинение вреда здоровью.

По факту произошедшего следователем ОМВД России «Рязанский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере»).

В настоящее время расследование продолжается.

Фото: УМВД России по Рязанской области

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязанцев приглашают на XVII Всероссийский фестиваль «Казачья застава» в Санкт-Петербурге
Следующая статья
Более 9000 вольт и мгновенная смерть: в Рязани расследуют гибель школьницы от удара током
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на...
Культура и события

В Рязани готовят к открытию памятник Пушкину

Бюст великого поэта установили на улице Пушкина. Пока скульптура закрыта плёнкой.
Новости кино и ТВ

Две суперкнопки и одно выбывание: итоги шестого выпуска «ВИА Суперстар» 

В шестом выпуске «ВИА Суперстар» выбыла группа «Белый орел». «Фабрика» и «Веселые ребята» получили суперкнопки и по 11 баллов.
Новости Касимова

В Касимове женщина покусала охранника и ограбила магазин

Следователь полиции возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой грозит до 7 лет лишения свободы.
Погода

Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области 1 ноября

В Рязанской области 1 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха опустится до −2 градусов, днём потеплеет до +14 градусов.
Темы
Общество

Россияне будут получать рецепты на лекарства в мессенджере MAX

В ближайшее время пациенты смогут получать электронные рецепты и подписывать медицинские документы через национальный мессенджер «Макс».
Общество

К концу 2026 года в филиале поликлиники №11 в Рязани завершат фасад и запустят котельную

В настоящее время на строительной площадке активно ведутся фасадные работы с использованием современной широкоформатной плитки, что придаст зданию эстетичный и современный вид.
Новости России

В МЧС выявили уязвимость в приложении, из-за которой его взломали

В настоящее время приложение функционирует, до конца суток его функционал будет восстановлен в полном объеме.
Медицина

Муралы с портретами великих рязанцев появились в операционном блоке ГКБ №11

Девяти операционным залам присвоили имена выдающихся личностей, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Рязанским краем.
Культура и события

Международный фестиваль «Свидания на Театральной» удивит зрителей необычным форматом

С 23 по 27 ноября Рязанский театр драмы запустит специальную площадку «Открытая сцена Рязанской области», которая станет центром притяжения для молодёжных, независимых и любительских театров региона.
Общество

Центр Рязани остался без света из-за повреждения кабеля подрядчиком

В понедельник, 2 ноября, около 16:13 жители центра Рязани столкнулись с внезапным отключением электроэнергии. Причиной аварийной ситуации стало механическое повреждение кабельной линии сторонней подрядной организацией.
Спорт

ХК «Рязань-ВДВ» одержал первую победу в домашней серии

Матч прошел во Дворце спорта «Олимпийский» при аншлаге. Рязанцы одержали победу над казанским «Барсом» со счетом 2:1.
Политика

Зеленский назвал Трампу условие для прекращения ударов по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности приостановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) при условии получения от Соединенных Штатов дополнительных ракет-перехватчиков для ПВО Patriot.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье