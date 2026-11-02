В Рязанском округе у рецидивиста нашли почти килограмм марихуаны среди овощей

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с оперативниками отдела МВД «Рязанский» пресекли деятельность местного жителя, причастного к незаконному обороту наркотических средств.

По оперативным данным, 41-летний житель села Льгово организовал на своем приусадебном участке выращивание наркосодержащих растений. В ходе санкционированного обследования домовладения мужчины стражи порядка обнаружили тайник в одной из хозяйственных построек. Среди ведер с овощами и фруктами оперативники нашли коробку, в которой хранилось высушенное растительное сырье.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является коноплей. Общий вес обнаруженной партии составил 799 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

Следствие установило, что подозреваемый является давним потребителем каннабиноидов. Летом текущего года он вырастил на своем земельном участке несколько кустов конопли, после чего самостоятельно собрал урожай и высушил его для дальнейшей переработки и личного употребления. Отмечается, что мужчина уже имеет судимость за аналогичные преступления, а также за умышленное причинение вреда здоровью.

По факту произошедшего следователем ОМВД России «Рязанский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере»).

В настоящее время расследование продолжается.