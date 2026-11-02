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Происшествия

Более 9000 вольт и мгновенная смерть: в Рязани расследуют гибель школьницы от удара током

Анастасия Мериакри
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В Рязани продолжается расследование трагической гибели девятилетней школьницы, скончавшейся от удара током во время прогулки. Несмотря на возбужденное уголовное дело и прошедшие с момента трагедии месяцы, ответственные лица до сих пор не установлены. Родные погибшей девочки требуют справедливости и ответов.

Девочка погибла в июле 2026 года. Школьница из многодетной семьи, где воспитывается пятеро детей, в тот день играла на улице вместе с братьями и сестрами. Подростки привычно гуляли рядом с домом, когда девочка ненадолго отошла в сторону и перестала откликаться. Родные обнаружили ее уже без признаков жизни.

Рядом с ребенком лежал оголенный электрический провод, находившийся под напряжением. По предварительным данным, сила удара достигала 9000 вольт, что привело к мгновенной гибели.

«Рядом с ней был провод. Рука вся была холодная, вся сгорела», — вспоминает брат погибшей девочки.

На месте происшествия работали криминалисты и следователи. Было возбуждено уголовное дело, однако за прошедшие три месяца установить, как кабель оказался на пути ребенка и почему он представлял смертельную угрозу, пока не удалось. Официальная версия — несчастный случай, но у семьи она вызывает серьезные сомнения.

«Она не могла просто схватиться за провод и погибнуть. Взяться сама», — подчеркивает мать погибшей.

Журналисты программы «Экстренный вызов» (16+) на РЕН ТВ совместно с родственниками девочки обратились в местную администрацию. Там заявили, что линии электропередачи не находятся в их ведении. В свою очередь, представители энергетических служб утверждают, что не знали о наличии оборванных проводов в поселке.

Однако местные жители утверждают обратное. По их словам, о проблеме знали и неоднократно сообщали в соответствующие инстанции.

«Не первый раз там упало. В прошлом году тоже падало, мы также вызывали. Они приехали, сделали и обратно повесили. На следующий год вновь упало на том же месте, и девочка туда попала», — рассказала местная жительница Акылай Абжалиева.

Женщина похоронила дочь в день собственного рождения — дата, которая теперь навсегда останется самой тяжелой в ее жизни. Многодетная мать проходит курс психологической реабилитации, принимает медикаменты, пытаясь справиться с невосполнимой утратой. Но, по ее словам, настоящее облегчение придет только тогда, когда будут найдены виновные и привлечены к ответственности.

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