Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Зеленский назвал Трампу условие для прекращения ударов по российским НПЗ

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности приостановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) при условии получения от Соединенных Штатов дополнительных ракет-перехватчиков для ПВО Patriot. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал Fox News.

В ходе беседы Зеленский упомянул, что уже провел «несколько различных» обсуждений этого вопроса с Дональдом Трампом и его командой. Он заявляет, что Украина готова прекратить атаки при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

«Есть и другой вариант: предоставьте нам ракеты Patriot. Мы найдем средства – это не просто просьба о помощи. Мы готовы за них заплатить. <…> Если вы хотите, чтобы мы не атаковали российские НПЗ месяц, дайте нам Patriot на месяц», – сказал Зеленский.

16 октября Дональд Трамп резко раскритиковал действия украинских войск, назвав удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям безобразием.

Тогда же Трамп заявил, что вести переговоры с Владимиром Зеленским сложнее, чем с президентом России, и выразил уверенность в том, что урегулировать конфликт можно и без участия нынешнего украинского руководства. Кроме того, он возложил на Киев ответственность за рост мировых цен на нефть, вызванный, по его мнению, атаками на топливный сектор.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Павел Малков сообщил об открытии 33 модельных библиотек в Рязанской области
Следующая статья
ХК «Рязань-ВДВ» одержал первую победу в домашней серии
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на...
Культура и события

В Рязани готовят к открытию памятник Пушкину

Бюст великого поэта установили на улице Пушкина. Пока скульптура закрыта плёнкой.
Новости кино и ТВ

Две суперкнопки и одно выбывание: итоги шестого выпуска «ВИА Суперстар» 

В шестом выпуске «ВИА Суперстар» выбыла группа «Белый орел». «Фабрика» и «Веселые ребята» получили суперкнопки и по 11 баллов.
Новости Касимова

В Касимове женщина покусала охранника и ограбила магазин

Следователь полиции возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой грозит до 7 лет лишения свободы.
Погода

Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области 1 ноября

В Рязанской области 1 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха опустится до −2 градусов, днём потеплеет до +14 градусов.
Темы
Общество

К концу 2026 года в филиале поликлиники №11 в Рязани завершат фасад и запустят котельную

В настоящее время на строительной площадке активно ведутся фасадные работы с использованием современной широкоформатной плитки, что придаст зданию эстетичный и современный вид.
Новости России

В МЧС выявили уязвимость в приложении, из-за которой его взломали

В настоящее время приложение функционирует, до конца суток его функционал будет восстановлен в полном объеме.
Медицина

Муралы с портретами великих рязанцев появились в операционном блоке ГКБ №11

Девяти операционным залам присвоили имена выдающихся личностей, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Рязанским краем.
Культура и события

Международный фестиваль «Свидания на Театральной» удивит зрителей необычным форматом

С 23 по 27 ноября Рязанский театр драмы запустит специальную площадку «Открытая сцена Рязанской области», которая станет центром притяжения для молодёжных, независимых и любительских театров региона.
Общество

Центр Рязани остался без света из-за повреждения кабеля подрядчиком

В понедельник, 2 ноября, около 16:13 жители центра Рязани столкнулись с внезапным отключением электроэнергии. Причиной аварийной ситуации стало механическое повреждение кабельной линии сторонней подрядной организацией.
Спорт

ХК «Рязань-ВДВ» одержал первую победу в домашней серии

Матч прошел во Дворце спорта «Олимпийский» при аншлаге. Рязанцы одержали победу над казанским «Барсом» со счетом 2:1.
Происшествия

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели девятилетней девочки в Рязани от удара током

По предварительным данным, ребенок скончался от удара током во время прогулки, случайно схватившись за оголенный провод на улице. Мать погибшей девочки заявила, что виновные в трагедии до настоящего времени не установлены.
Происшествия

Более 40 человек тушили крупный пожар на элеваторе в Рязанской области почти 12 часов

К месту ЧП оперативно выдвинулись расчеты не только из Сарай, но и из Можар, Ухолова, Сапожка, Ряжска, Шацка и Сасова. Общая численность привлеченного личного состава превысила 40 человек.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье