Зеленский назвал Трампу условие для прекращения ударов по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности приостановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) при условии получения от Соединенных Штатов дополнительных ракет-перехватчиков для ПВО Patriot. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал Fox News.

В ходе беседы Зеленский упомянул, что уже провел «несколько различных» обсуждений этого вопроса с Дональдом Трампом и его командой. Он заявляет, что Украина готова прекратить атаки при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

«Есть и другой вариант: предоставьте нам ракеты Patriot. Мы найдем средства – это не просто просьба о помощи. Мы готовы за них заплатить. <…> Если вы хотите, чтобы мы не атаковали российские НПЗ месяц, дайте нам Patriot на месяц», – сказал Зеленский.

16 октября Дональд Трамп резко раскритиковал действия украинских войск, назвав удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям безобразием.

Тогда же Трамп заявил, что вести переговоры с Владимиром Зеленским сложнее, чем с президентом России, и выразил уверенность в том, что урегулировать конфликт можно и без участия нынешнего украинского руководства. Кроме того, он возложил на Киев ответственность за рост мировых цен на нефть, вызванный, по его мнению, атаками на топливный сектор.