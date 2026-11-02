Фото: издательство "Пресса"
Происшествия

Более 40 человек тушили крупный пожар на элеваторе в Рязанской области почти 12 часов

Анастасия Мериакри
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Масштабное возгорание произошло 1 ноября на территории элеватора ООО «Вердазернопродукт» в поселке Сараи Рязанской области. Для ликвидации огня потребовалась координация сил и средств из нескольких муниципальных образований региона, сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на пожарную часть № 37.

Тревожный сигнал о возгорании на автоприемном пункте и транспортной галерее предприятия поступил спасателям в 11:43. К месту ЧП оперативно выдвинулись расчеты не только из Сарай, но и из Можар, Ухолова, Сапожка, Ряжска, Шацка и Сасова. Общая численность привлеченного личного состава превысила 40 человек.

Работа огнеборцев была существенно осложнена спецификой объекта. Плотное задымление и скрытое тление зерновых отходов внутри конструкций не позволяли быстро локализовать пламя. Пожарным приходилось постоянно проливать водой очаги задымления, чтобы предотвратить распространение огня на другие части элеватора.

Полностью справиться с огненной стихией удалось лишь ближе к полуночи. Однако для предотвращения повторного возгорания пожарные дежурили на объекте до самого утра.

На месте происшествия работали все экстренные службы Сараевского округа. В настоящее время к работе приступили сотрудники отдела надзорной деятельности. Им предстоит установить точную причину возникновения пожара, а также провести оценку нанесенного материального ущерба.

Фото: издательство «Пресса»

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