ХК «Рязань-ВДВ» одержал первую победу в домашней серии

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» порадовал своих болельщиков уверенной игрой на домашнем льду. Рязанцы одержали победу над казанским «Барсом» со счетом 2:1, открыв домашнюю серию.

Матч прошел во Дворце спорта «Олимпийский» при аншлаге. Подопечные нового главного тренера Павла Зубова, пропустив шайбу первыми, смогли быстро переломить ход встречи и вырвать победу.

Как отметил после матча Павел Зубов, казанцы оказали серьезное сопротивление, заблокировав множество бросков, что сделало игру по-настоящему обоюдоострой. Наставник рязанцев подчеркнул, что пропущенная шайба в начале матча — это рабочий момент, а собраться и переломить ситуацию команде помогла невероятная энергетика трибун. Зубов отдельно поблагодарил фанатов за полную арену и потрясающую атмосферу.

Главный тренер казанского «Барса» Александр Степанов также высоко оценил уровень организации матча. Несмотря на поражение, он признал, что полная арена и активная поддержка болельщиков обеих команд создали мотивацию показывать качественный и динамичный хоккей.

Успех в матче с «Барсом» стал логичным продолжением успешной выездной серии рязанцев. Ранее команда добыла четыре очка, обыграв «Динамо-СПб» и «Звезду». Теперь «Рязань-ВДВ» намерена закреплять успех и радовать болельщиков новыми победами.

Команда продолжает домашнюю серию во Дворце спорта «Олимпийский». Ближайшие матчи состоятся в следующие даты: