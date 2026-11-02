Международный фестиваль «Свидания на Театральной» удивит зрителей необычным форматом

Международный театральный фестиваль «Свидания на Театральной» в этом году представит уникальную программу, посвящённую театральным коллективам Рязанской области. С 23 по 27 ноября Рязанский театр драмы запустит специальную площадку «Открытая сцена Рязанской области», которая станет центром притяжения для молодёжных, независимых и любительских театров региона.

На протяжении многих лет фестиваль знакомил рязанских зрителей с постановками театров из разных городов и стран. В этот раз организаторы приняли решение сменить фокус и обратить внимание на коллективы, работающие в регионе, — те, кто создаёт интересные спектакли, экспериментирует с формами и ищет собственный творческий язык буквально рядом с нами.

Программа «Открытая сцена Рязанской области» предоставит местным театрам редкую возможность выступить на главной фестивальной площадке, встретиться с профессиональным театральным сообществом и заявить о себе широкой аудитории.

В предварительную афишу вошли яркие постановки, представляющие разные жанры и направления:

Музыкальный спектакль «Анна Снегина» (6+) в исполнении Рязанского камерного хора;

Спектакль «Материнское поле» (6+) Народного театра юного зрителя из Касимова;

Моноспектакль «Тургенев. Живые мощи» (12+) театра «Предел»;

Постановка «Москва, мир-город @ точка ру» (16+) театра «Переход».

Однако афиша ещё формируется, и Рязанский театр драмы объявляет об открытом приёме заявок от всех театральных коллективов Рязанской области.

Особое место в программе займёт экспертное сопровождение. К участию планируется пригласить театральных критиков и специалистов, которые не только посмотрят спектакли, но и проведут открытые обсуждения с их создателями. Для творческих коллективов это уникальная возможность получить профессиональную обратную связь, а для зрителей — открыть для себя новые имена и направления в театральном искусстве Рязанщины.

Стоит отметить, что в 2027 году Рязанский театр драмы отметит свой 240-летний юбилей. К этой знаменательной дате планируется масштабная программа фестиваля «Свидания на Театральной» с участием ведущих театральных коллективов России. Нынешняя региональная программа — это важный шаг в развитии фестиваля и укреплении театрального сообщества области.

Подробная афиша и информация о порядке посещения спектаклей будут опубликованы дополнительно.