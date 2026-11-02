Фото: Минстрой Рязанской области
Общество

К концу 2026 года в филиале поликлиники №11 в Рязани завершат фасад и запустят котельную

Анастасия Мериакри
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Строительство нового филиала Городской клинической больницы №11 в Рязани продолжается в активном режиме. Как сообщает телеканал ТКР, после замены недобросовестного исполнителя работы на объекте вышли на проектную мощность, а ключевые этапы реализуются строго по графику.

В настоящее время на строительной площадке активно ведутся фасадные работы с использованием современной широкоформатной плитки, что придаст зданию эстетичный и современный вид. Параллельно специалисты занимаются монтажом оборудования в новой котельной. Это важнейший этап, который позволит обеспечить медицинское учреждение автономным и надежным отоплением в зимний период.

К работе текущего подрядчика у заказчиков претензий не возникает, и все обязательства выполняются в полном объеме. Особое внимание ходу строительства уделяют не только профильные ведомства, но и общественность. Совместно с депутатами Рязанской областной и городской дум за качеством и темпами работ следят местные жители. Такой многоуровневый контроль стал необходимостью после того, как в прошлом сроки сдачи объекта были смещены из-за халатности предыдшего подрядчика.

Согласно актуализированному графику, фасадные работы и полный запуск котельной будут завершены к концу 2026 года. А в конце 2027 года двери обновленной поликлиники распахнутся для первых пациентов.

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