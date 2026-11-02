В МЧС выявили уязвимость в приложении, из-за которой его взломали

Специалисты МЧС России успешно отразили хакерскую атаку на цифровые сервисы ведомства. Инцидент произошел в ночь на 2 ноября, однако основная система оповещения населения осталась полностью работоспособной.

Около 02:45 по московскому времени злоумышленники воспользовались уязвимостью в панели администрирования мобильного приложения «МЧС России». Это позволило им инициировать рассылку недостоверной информации через каналы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в мессенджере «МАХ». Ложные уведомления были отправлены пользователям в 33 субъектах Российской Федерации.

В ходе внутреннего анализа IT-специалисты министерства установили уязвимость, которую использовали киберпреступники. Вся необходимая техническая информация уже передана в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. В настоящее время принимаются исчерпывающие меры по устранению бреши в безопасности, восстановлению штатной работы всех сервисов и недопущению подобных атак в будущем.

В МЧС особо подчеркнули, что инцидент затронул исключительно мобильное приложение и каналы в мессенджере. Федеральная система оповещения населения, включающая электросирены, а также теле- и радиовещание, работает в штатном режиме и не была скомпрометирована.

В настоящее время приложение функционирует, до конца суток его функционал будет восстановлен в полном объеме.