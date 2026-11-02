Священник рассказал, что нужно сделать верующим в День народного единства

Четвертое ноября в России отмечается не только как День народного единства, но и как важный церковный праздник — День Казанской иконы Божией Матери. О том, как провести этот день с духовной пользой, РИА Новости рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Священнослужитель подчеркнул, что государственная дата, официально учрежденная в 2005 году, имеет глубокие исторические и религиозные корни. Она приурочена к событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Согласно историческим преданиям, именно с Казанской иконой в руках защитники столицы шли на штурм Кремля. Эта победа закрепила за данным образом статус небесной покровительницы и защитницы Русской земли, что делает совпадение светского и церковного праздников не случайным, а закономерным.

Иеромонах Феодорит отметил, что лучшим способом отметить эту дату станет посещение храма и искренняя молитва Пресвятой Богородице. Он напомнил о важной особенности православного устава: праздничный богослужебный круг всегда начинается заранее.

В связи с этим священник порекомендовал верующим прийти в церковь уже вечером 3 ноября, чтобы присутствовать на богослужении, а утром 4 ноября посетить Божественную литургию.