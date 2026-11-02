Готовим волосы к зиме: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026

Последний месяц осени приносит не только похолодание, но и серьезные испытания для наших волос. Сухой воздух от батарей, резкие перепады температуры при выходе на улицу, постоянное ношение шапок и капюшонов — все это создает настоящий стресс для волос. Именно поэтому ноябрь — идеальное время не просто для плановой стрижки, но и для комплексной подготовки волос к зимнему сезону.

Астропсихолог Александра Курникова в беседе с 5-tv.ru рассказала, какие даты ноября 2026 года принесут удачу и красоту, а когда лучше остаться дома и сделать питательную маску вместо похода в салон.

Почему Луна влияет на красоту волос

Волосы — это не просто украшение, а своеобразный индикатор здоровья и энергетики человека. Согласно астрологическим учениям, лунная энергетика напрямую влияет на рост, силу и общее состояние волос. Если выбрать правильный день для стрижки или окрашивания, можно не только преобразить внешность, но и привлечь в жизнь гармонию и удачу. И наоборот, в неблагоприятные даты даже самая профессиональная стрижка может ослабить волосы и лишить их жизненной энергии.

Именно поэтому существует лунный календарь стрижек — инструмент, помогающий выбрать идеальное время для преображения.

Лунный цикл ноября: две фазы — две стратегии

Ноябрьский лунный цикл идеально подходит для подготовки волос к зиме. До 9 ноября Луна убывает, и этот период лучше использовать для корректирующих процедур: удаления секущихся кончиков, освежения формы стрижки и интенсивного ухода.

После 9 ноября начинается фаза растущей Луны — самое благоприятное время для обновления образа, экспериментов с формой и тех, кто мечтает отрастить длинные волосы.

Полнолуние наступит 24 ноября в 17:53, после чего Луна снова начнет убывать.

Когда стричься в ноябре 2026: подробный календарь

Первая неделя месяца: время для коррекции

Первые семь дней ноября не подходят для радикальных перемен. Убывающая Луна диктует другую стратегию: работа с существующей прической, удаление поврежденных участков и питательный уход.

Особенно удачными считаются 6 и 7 ноября, когда Луна находится в знаке Весов. Эти дни идеальны для легкой коррекции формы и привычных уходовых процедур, если вы пока не готовы к кардинальной смене образа.

После новолуния: главное окно возможностей

Настоящие перемены начинаются после 9 ноября, когда Луна вступает в фазу роста.

10 ноября — одна из самых сильных дат месяца. Растущая Луна создает идеальные условия для тех, кто хочет обновить прическу и одновременно стимулировать рост волос. Можно смело убирать поврежденные кончики, экспериментировать с длиной или начинать постепенную трансформацию образа.

11 ноября — еще один благоприятный день для обычной стрижки, легкой коррекции и обновления без экстремальных экспериментов.

12 ноября — особенно мощная дата. Луна переходит из Стрельца в Козерог, что делает этот день идеальным для основательной работы с формой. Стрижки, требующие четкости, аккуратности и удобства в повседневной укладке, получатся особенно удачными.

С 13 по 15 ноября — продолжайте начатые изменения. Эти дни подходят для поддерживающих стрижек, коррекции длины и постепенного обновления образа.

16 ноября — лучший день месяца для смелых экспериментов! Луна в Водолее дает свободу творчества: попробуйте новую форму, необычную челку, измените привычную длину или наконец решитесь на тот вариант стрижки, который давно обсуждали с мастером, но не могли набраться смелости.

17 ноября — также благоприятен для перемен, но более мягких. Если хочется обновлений без радикального преображения, выберите современную версию привычной стрижки, измените укладку или добавьте новые акценты.

19 ноября — еще одна мощная дата на растущей Луне. Идеальна для работы с длинными волосами, создания мягких форм, многослойных стрижек, которым важно сохранить естественное движение и легкость.

С 20 по 22 ноября — Луна продолжает расти. Отличное время для тех, кто хочет ускорить рост волос, скорректировать форму и постепенно подготовить прическу к зимнему сезону.

23 ноября — абсолютный фаворит месяца! Это наиболее благоприятный день на растущей Луне, причем Луна находится в Тельце — знаке, особенно благоприятном для волос. Можно делать полноценную стрижку, работать с длиной, обновлять форму и совмещать визит к парикмахеру с уходовыми процедурами.

Если вы весь месяц откладывали поход в салон и хотите выбрать одну действительно удачную дату — ставьте в календарь 23 ноября.

Когда лучше отложить стрижку

8 ноября — неблагоприятный день. Луна завершает свой цикл, поэтому серьезные процедуры лучше перенести. Вместо стрижки займитесь уходом за кожей головы, сделайте питательную маску или массаж.

9 ноября — день новолуния, также отмечен как неблагоприятный. Особенно важно не принимать спонтанных решений о внешности. Если вечером вдруг захочется отрезать половину длины или самостоятельно сделать челку — отложите эту идею минимум до следующего дня.

24 ноября — полнолуние. Формально этот день не относится к категорически неблагоприятным, но для радикальной смены образа его лучше избегать. Тем более что накануне, 23 ноября, есть гораздо более удачная возможность посетить мастера.

Нейтральные дни для стрижки

С 1 по 5 ноября — подходят для привычной коррекции прически, удаления поврежденной длины и ухода. Убывающая Луна особенно хороша для тех, кто хочет, чтобы форма стрижки сохранялась как можно дольше.

18 ноября — находится между двумя благоприятными периодами и подходит для спокойной работы с волосами без кардинальных перемен.

После полнолуния начинается убывающая Луна. 25 и 26 ноября отмечены как благоприятные дни. Они особенно удобны тем, кому не нужно ускорять рост волос, но хочется привести в порядок форму и сохранить результат на более длительное время.

С 27 по 29 ноября — можно посвятить коррекции длины и восстановлению.

30 ноября — снова благоприятный день. Отличный вариант для последней осенней стрижки перед зимой, особенно если не планируется кардинальная смена образа.

Практические рекомендации на ноябрь 2026

Для тех, кто отращивает волосы

Используйте период с 10 по 23 ноября, когда Луна растет. Особенно удачны 10, 12, 16, 19 и 23 ноября. Можно убрать минимальную длину, освежить кончики и сохранить главную цель — продолжение отращивания.

Для тех, кто хочет сохранить форму стрижки

Для коротких стрижек, каре, челок и других причесок, требующих частой коррекции, используйте убывающую Луну.

В начале месяца подойдут 1–7 ноября, а после полнолуния особенно обратите внимание на 25, 26 и 30 ноября — все три даты благоприятны.

Для кардинальной смены образа

Если к концу осени привычный стиль окончательно надоел, лучшее окно для перемен — середина ноября.

Для заметной смены формы эксперт рекомендует 12 и 16 ноября. Причем 16 ноября особенно располагает к экспериментам: современная форма, новая челка, значительное изменение длины или уход от привычной стрижки.

19 ноября — для более мягкого преображения, особенно для длинных волос, которым нужно добавить форму и движение.

23 ноября — для красивого, основательного обновления без экстравагантности.

Краткий список лучших дат ноября 2026