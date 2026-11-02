В Рязани открылась выставка парковой скульптуры с героями русских пословиц

Новослободский сквер Рязани пополнился новой культурной достопримечательностью: здесь открылась выставка парковой скульптуры «А у нас в Рязани». Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Каждая скульптурная композиция представляет собой визуальное воплощение известной русской пословицы или поговорки. Авторы работ — рязанские скульпторы Александр Ивченко и Александр Алфёров — подошли к задаче с особым творческим подходом: их герои получились живыми, с юмором и характерным озорством, что делает экспозицию особенно близкой и понятной зрителям любого возраста.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил высокое мастерство авторов и их внимательное отношение к деталям. По его словам, именно такие проекты делают городскую среду не только комфортной, но и насыщенной культурными смыслами, связывающими современную Рязань с богатым наследием русского фольклора.

Новослободский сквер стал ещё одной точкой маршрута «Рязань пешеходная».