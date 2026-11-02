МЧС предупреждает жителей Рязани о густом тумане 2 и 3 ноября

ГУ МЧС России по Рязанской области распространило предупреждение для населения региона из-за ухудшения погодных условий. Синоптики сообщили о густом тумане, который значительно ухудшит дорожную обстановку в ночные и утренние часы.

По данным метеорологических служб, неблагоприятные погодные условия продлятся до конца суток 2 ноября и сохранятся в ночное и утреннее время 3 ноября. В отдельных районах области ожидаются плотные туманы, которые могут снизить видимость на дорогах до критически низких 200–500 метров.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 20-24-90.