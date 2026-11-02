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Новости кино и ТВ

Павел Трубинер и Екатерина Вилкова вернутся на экраны с новой миссией контрразведки в сериале «Балтийское море»

Анастасия Мериакри
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9 ноября в 21:30 на телеканале «Россия» состоится большая премьера многосерийной военной драмы «Балтийское море» (16+). Зрителей ждет возвращение полюбившихся героев — офицеров контрразведки Сергея Сабурова и Елены Солей, которым предстоит выполнить новую миссию государственной важности в смертельном противостоянии с немецкими диверсантами.

Действие картины разворачивается летом 1944 года в Балтийском море. Советский «морской охотник» уничтожает немецкую подлодку U-250, на борту которой обнаруживаются новейшие акустические торпеды Т-5 («Цаункёниг»). Это оружие способно кардинально изменить расстановку сил не только на Балтике, но и во всей Атлантике.

Понимая критичность ситуации, группа немецких диверсантов под руководством резидента по кличке «Фауст» начинает секретную операцию в Ленинграде и Кронштадте. Их цель — уничтожить злополучные торпеды и советское конструкторское бюро, занимающееся разработкой средств противоторпедной защиты. Подполковнику Сергею Сабурову и майору Елене Солей предстоит не только вычислить и обезвредить диверсантов, но и выявить предателя в собственном ближайшем окружении. Параллельно героям придется пройти проверку на прочность в личных отношениях: неожиданное появление таинственной незнакомки Людмилы с темным прошлым станет серьезным испытанием для их чувств.

Главные роли в проекте исполнили Екатерина Вилкова (майор Елена Солей), Павел Трубинер (подполковник Сергей Сабуров), Анастасия Микульчина (Людмила) и Антон Батырев (майор госбезопасности Леонид Мартынов). Также в картине снялись Владимир Верёвочкин, Сергей Шнырёв (резидент «Фауст»), Сергей Иванюк, Стефания Мацарина, Екатерина Юдина, Наталья Гриншпун, Андрей Вальц и другие известные артисты.

Режиссер картины Алексей Карелин подчеркнул, что проект основан на реальных событиях, но в первую очередь это художественная история, где главное — правда человеческих характеров. По его словам, сериал получится насыщенным: зрителей ждут динамичные расследования, шпионские интриги, любовные линии и испытания на прочность.

Павел Трубинер, исполнитель роли Сергея Сабурова, отметил, что его герой — собирательный образ, объединивший черты разных героических людей той эпохи. Актер признался, что роль для него особенно дорога, так как военные картины он воспринимает как дань памяти своим дедам, воевавшим на фронтах. Трубинер пообещал, что градус драматизма и динамики в новой части станет еще выше, а в сюжете появятся неожиданные повороты в линии героя.

Анастасия Микульчина, сыгравшая Людмилу, рассказала о своей героине как о женщине со сломанной судьбой, пережившей сильную боль и страх. Ее главная мотивация — сохранить семью любой ценой. Актриса подчеркнула, что ценнейшим качеством, объединившим ее с партнерами по площадке Екатериной Вилковой и Павлом Трубинером, стало чувство самоиронии, которое помогло создать настоящую «химию» в кадре.

Антон Батырев, исполнивший роль майора Мартынова, пообещал зрителям крепкий детективный сюжет и сложных, живых персонажей без однозначных характеристик. Владимир Верёвочкин, сыгравший лейтенанта Романенко, признался, что его героя подкупила непростая натура — упертость, вспыльчивость и способность действовать вопреки шаблонам. Актер также вспомнил один из самых запоминающихся эпизодов съемок — заплыв в одежде в реке Фонтанке.

Работа над проектом велась в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Особый колорит картине придают съемки в знаковых исторических местах Северной столицы. Динамичные сцены погонь с участием ретроавтомобилей снимали в самом центре Петербурга — на набережной канала Грибоедова и площади Островского, рядом с Екатерининским сквером и Александринским театром. Также в кадр попали знаменитые особняки Английской набережной: дворец барона Штиглица и Дом великого князя Михаила Александровича, известный в советское время как Дом культуры глухих.

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