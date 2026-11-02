Бывший завод автомобильной светотехники Marelli в Рязани продан холдингу «ОАТ»

Предприятие ООО «Аутолайт Технолоджи», расположенное на Восточной окружной в Рязани, сменило собственника. Новым владельцем завода стало АО «Объединённая автомобильная технология» (ОАТ) — один из крупнейших российских автокомпонентных холдингов, входящий в группу КАМАЗ. Сделка знаменует собой новый этап в истории предприятия, которое несколько лет переживало непростой период после ухода международного концерна Marelli, сообщает издание «Обозрение».

Напомним, что рязанский завод светотехники долгие годы входил в структуру международной корпорации Marelli, специализирующейся на автомобильной электронике, светотехнике и интерьерных компонентах. В феврале 2022 года производство было приостановлено, а европейские автоконцерны — Renault, Peugeot, Volkswagen — ушли с российского рынка, оставив завод без основных заказчиков.

Ситуация усугублялась тем, что оборудование предприятия было разработано под конкретные проекты европейских брендов и не могло быть использовано для других задач. В результате к 2023 году штат сократился с 597 человек до восьми, а выручка упала с 4,7 млрд рублей до символических двух миллионов.

В октябре 2024 года предприятие приобрело ООО «ВБ Партнерс», связанное с известным российским инвестором Михаилом Бройтманом. Завод был переименован в ООО «Аутолайт Технолоджи», и под новым управлением началось его постепенное возрождение. К 2025 году численность персонала выросла до 103 человек, а выручка достигла 374 млн рублей. Предприятие получило долгосрочные заказы от АвтоВАЗа и было задействовано в выпуске электромобиля «Атом», собираемого на мощностях завода «Москвич».

Теперь развитие завода продолжит уже группа «ОАТ». Эксперты отмечают, что это знаковый момент: если на первом этапе бывшие иностранные активы скупали финансовые инвесторы, то теперь начинается переход к стратегическим владельцам, способным интегрировать предприятия в существующие производственные цепочки.

Основатель клуба инвесторов DSTS.club Дмитрий Цибизов оценивает стоимость рязанского актива в диапазоне от 500 млн до 1 млрд рублей, отмечая, что для стратегического покупателя с собственными заказами и технологиями предприятие может представлять значительно большую ценность.

Сам холдинг «ОАТ» от подробных комментариев воздержался. В официальном ответе на запрос СМИ генеральный директор Евгений Ротман сообщил, что часть запрашиваемых сведений относится к коммерческой тайне, однако заверил, что компании группы продолжают работать в обычном режиме и исполняют обязательства перед сотрудниками, поставщиками и заказчиками.