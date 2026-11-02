В Лесопарке Рязани заметили дикую лису

В Рязани зафиксирован второй за последнее время случай появления дикой лисы в черте города. Инцидент произошел в Лесопарке, где горожане во время прогулки столкнулись с хищником.

Как сообщает группа «RZN LIFE» ВКонтакте, это уже второй подобный случай за короткий промежуток времени. Появление дикого зверя в месте массового отдыха вызвало обеспокоенность у горожан.

Жителей Рязани призывают быть предельно осторожными. При встрече с дикими животными: не пытаться погладить их, не подходите на близкое расстояние, не пытаться покормить зверя, не делать резких движений, владельцам собак настоятельно рекомендуется держать питомцев на поводке.

Дикие животные, особенно лисы, могут быть переносчиками бешенства — смертельно опасного вирусного заболевания. Инфекция передается человеку через укусы, царапины или ослюнение поврежденной кожи.