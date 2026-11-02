Семейные захоронения и поиск мест на кладбище запустят в Рязанской области

Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области сообщило об успешном внедрении на территории региона федерального пилотного проекта «Отраслевая цифровая платформа «Управление захоронениями». Инициатива призвана сделать взаимодействие граждан с ритуальными службами максимально удобным, прозрачным и оперативным.

По словам министра ТЭК и ЖКХ региона Артёма Уворвихвоста, теперь жители всех 26 муниципальных образований Рязанской области могут дистанционно подать заявку на предоставление места для захоронения или подзахоронения. Сервис доступен через портал «Госуслуги» и охватывает все 1087 кладбищ, расположенных на территории региона.

Параллельно с запуском основного функционала ведется работа по наполнению реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих дополнительные услуги в сфере похоронного дела. В базу данных попадают компании, предоставляющие услуги по изготовлению памятников, организации доставки до мест захоронения и иные ритуальные сервисы.

«Это позволит жителям в режиме онлайн выбрать подходящие услуги по приемлемой для них стоимости», — отметил Артём Уворвихвост.

Министр также сообщил, что работа над расширением функционала платформы продолжается. В настоящее время ведутся работы по внедрению двух новых услуг: сервис по поиску мест захоронений, возможность оформления семейного (родового) захоронения.

По словам главы ведомства, внедрение данных цифровых инструментов позволит сделать оказание услуг в такой деликатной сфере максимально оперативным, удобным и прозрачным для граждан.