Россияне будут получать рецепты на лекарства в мессенджере MAX

Министерство здравоохранения России активно развивает цифровизацию медицинских услуг. В ближайшее время пациенты смогут получать электронные рецепты и подписывать медицинские документы через национальный мессенджер «Макс».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил об этом на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026», сообщает ТАСС.
«В ближайшее время [в «Максе»] станут доступны сервисы подписания информированных согласий, цифровой рецепт», — сказал он на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026».
Напомним, в Рязанской области пассажиры общественного транспорта получили новый способ оплаты поездок. Теперь рассчитаться за проезд и провоз багажа можно прямо в мессенджере MAX.