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Общество

Психолог рассказал, как провести выходной среди рабочей недели, 4 ноября

Анастасия Мериакри
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Среда, 4 ноября, разделила рабочую неделю пополам, подарив россиянам долгожданный День народного единства. Однако, по мнению клинического психолога Станислава Самбурского, многие люди рискуют не получить от этого дня никакой пользы, попадая в типичные психологические ловушки. В беседе с «Москвой 24» эксперт дал четкие рекомендации о том, как провести этот день, чтобы действительно восстановить силы.

Специалист предупреждает о двух крайностях, которые сводят на нет эффект от выходного. Первая ловушка подстерегает тех, кто работает удаленно: по привычке они могут открыть ноутбук «буквально на пять минут», тем самым лишив себя законного перерыва.

Вторая опасная тенденция — попытка использовать свободный день для решения всех накопившихся бытовых проблем. Генеральная уборка или череда дел по дому в среду гарантированно приведут к тому, что к четвергу человек подойдет уже морально истощенным. Это замыкает порочный круг, в котором гражданин зарабатывает на жизнь, но фактически перестает ею жить.

Чтобы выходной прошел с максимальной пользой для психики, Станислав Самбурский советует полностью исключить из лексикона слово «надо» и построить день исключительно вокруг желаний.

Если праздник планируется проводить в кругу семьи, психолог рекомендует провести небольшой «семейный совет». Пусть каждый участник, от детей до взрослых, озвучит свою маленькую мечту или желание на этот день. Задача близких — организовать отдых так, чтобы хотя бы одно желание каждого члена семьи было реализовано. Это создает атмосферу взаимной заботы и искренней радости.

Для тех, кто хочет сменить обстановку, эксперт предлагает попробовать что-то непривычное: проложить новый пешеходный маршрут, зайти в незнакомую кофейню или наконец-то начать осваивать отложенное хобби. Смена декораций отлично перезагружает мозг.

При этом психолог подчеркивает: для многих людей высшей формой отдыха является банальное одиночество. Если есть внутренняя потребность просто побыть наедине с собой, без шумных компаний и активных действий, не стоит испытывать чувство вины. Именно такой формат тишины и покоя часто становится самым эффективным ключом к восстановлению внутренних ресурсов перед второй половиной рабочей недели.

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