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Новости России

Известного ведущего нашли мертвым в собственной квартире в Перми

Анастасия Мериакри
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В Перми трагически оборвалась жизнь известного организатора праздников и ведущего Николая Малкова. Мужчину обнаружили без признаков жизни в его квартире на улице Петропавловской. Тревогу забили близкие друзья, когда он перестал выходить на связь еще в минувшую пятницу, что было для него нехарактерно, пишет 59.RU.

Как рассказала радиоведущая и подруга покойного Ирина Зыкова, утром 2 ноября общий знакомый совместно с сотрудниками полиции был вынужден вскрыть дверь квартиры ведущего. Обнаружив тело, друзья высказывают опасения, что смерть могла наступить в результате насильственных действий. По их версии, к трагедии может быть причастен кто-то из людей, которых Николай впускал в свой дом. Однако официальных подтверждений этой версии со стороны правоохранительных органов пока не поступало.

Николай Малков был широко известен в Пермском крае не только как профессионал, работавший на одной сцене с такими звездами, как Анна Вески, Валентина Толкунова и Михаил Боярский, но и как человек с непростой биографией. Родившись в исправительной колонии и воспитываясь в детском доме города Осы, он всю жизнь мечтал найти свою мать и брата.

Эта личная история сформировала его характер: Малков посвятил жизнь помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, особенно выпускникам детских домов. Он регулярно обеспечивал бездомных едой и одеждой, помогал с трудоустройством и даже давал ключи от своей квартиры тем, кому негде было ночевать.

По словам друзей, такое открытое сердце нередко играло с ведущим злую шутку. Известно о нескольких инцидентах, когда «гости» проявляли агрессию, из-за чего соседи обращались в полицию. В последнее время Николай стал осторожнее и обещал пускать в дом только проверенных людей, но, как опасаются близкие, это его не спасло.

Особую тревогу у окружения вызывает судьба верной спутницы ведущего — овчарки по кличке Альма. При обнаружении тела собака находилась запертой на балконе. Друзья уверены, что преданный пес не дал бы хозяина в обиду, если бы был рядом. Сейчас животное временно находится у знакомого, и близкие активно ищут для Альмы новый дом в квартире, так как к жизни на улице или в вольере она не приспособлена.

В настоящее время друзья и коллеги Николая Малкова организовали сбор средств на организацию похорон. Также ведется активный поиск его дочери Екатерины, проживающей в Санкт-Петербурге. Друзья надеются передать ей право распоряжаться сбором и совместно решить вопрос с местом захоронения, так как Николай всегда поддерживал с ней связь и оказывал финансовую помощь.

Следственный комитет РФ по Пермскому краю подтвердил, что в настоящее время ведомство устанавливает все обстоятельства гибели мужчины.

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