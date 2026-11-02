В Москве прохожий ограбил сотрудника банка на 27 тысяч, выдав себя за известного певца

В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества после того, как молодой человек стал жертвой злоумышленника, выдававшего себя за известного исполнителя. Лжезнаменитость сумел выманить у доверчивого прохожего крупную сумму денег, оставив в качестве «залога» дешевую подделку.

По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел на улице рядом с одним из московских кафе. К 26-летнему сотруднику банка подошел незнакомый мужчина. Он представился популярным артистом JANAGA и пожаловался на внезапные жизненные трудности: якобы его автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, и для срочного решения проблемы требуются деньги.

Молодой человек не только поверил в эту легенду, но и передал лжеартисту свой разблокированный смартфон с открытым банковским приложением. Злоумышленник оформил перевод на 27 тысяч рублей на свой счет.

Чтобы усыпить бдительность жертвы, мошенник оставил в залог свои контактные данные и солнцезащитные очки якобы премиального бренда Armani. Он пообещал вернуть средства в течение полутора часов, после чего бесследно исчез.

Когда обманутый москвич решил оценить оставленный «залог», его ждало горькое разочарование. Очки оказались дешевой копией с маркетплейса стоимостью не более тысячи рублей. Более того, проверка показала, что незнакомец не имеет никакого отношения к реальному певцу JANAGA.

Пострадавший обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.