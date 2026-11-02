Медсестра рассказала, в каком состоянии Соседов попал в больницу

Музыкальный критик Сергей Соседов попал в клинику после падения с лестницы в отеле в крайне тяжелом состоянии, рассказала медсестра Елена Базыль в эфире программы «Малахов».

По ее словам, внешний вид журналиста напугал мноих сотрудников медучреждения.

«У него была сильно разбита голова, кровь изо рта шла, можно сказать, он даже хрипел», — заявила Базыль.

Медик уточнила, что дорога в клинику была тяжелая, из Благовещенска критик и его сопровождающие добирались своим ходом.

«Кто знает, как повели его сосуды в этой ситуации», — добавила она.

При этом организатор конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока» Виктор Беззубов, друживший с Соседовым, уверяет, что не было никакой крови. Предположительно, на самом деле поначалу ее и правда не было, а по дороге в больницу пациенту стало заметно хуже.

Напомним, 1 ноября исполнилось 40 дней со дня смерти журналиста. Музыкальный критик скончался 23 сентября в Нерюнгри. Ему было 58 лет.

Соседов умер 23 сентября после падения с лестницы в отеле. Он прибыл в Якутию для участия в жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока».