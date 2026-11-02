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Новости России

В архангельском морге в ночь на Хэллоуин «ожил» мужчина

Никита Рязанцев
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В Архангельской области 61-летнего мужчину доставили в морг как умершего, однако он «ожил», пишет Baza на платформе «Макс».

По данным издания, удивительный случай произошел в ночь на Хэллоуин. Местному жителю внезапно стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Врачи более часа пыталась реанимировать пациента, но затем констатировали его смерть.

«Мужчину доставили в морг, как вдруг заметили, что он дышит. После этого пациента снова госпитализировали», — говорится в публикации.

Сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Следователи устанавливают, имело ли место нарушение прав при оказании медицинской помощи.

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