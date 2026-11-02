Знакомая раскрыла детали смерти популярного ведущего из Перми

Смерть пермского ведущего праздников Николая Малкова может носить криминальный характер, заявила в интервью изданию 59.RU его коллега и подруга Ирина Зыкова.

С пятницы мужчина перестал выходить на связь. Вскоре его тело нашли в собственной квартире на улице Петропавловской.

Собеседница новостного портала подчеркнула, что Николай вырос в детдоме и всю жизнь помогал «детдомовским». Он мог приютить у себя людей, кормил и одевал их, а также помогал с трудоустройством. У него часто оставались те, кому негде было жить.

При этом соседи не одобряли происходящего у Николая дома и нередко писали на него заявления в полицию. В то же время он рассказывал, его несколько раз избивали собственные «жильцы».

«Мы думаем, что его избили и оставили в квартире. Овчарку Альму, верную защитницу Николая, нашли запертой на балконе. Она бы не дала его в обиду», — отметила Зыкова.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели Николая. По данным издания, он вел праздники и мероприятия, а в прошлом сотрудничал с Анной Вески, Валентиной Толкуновой и Михаилом Боярским.