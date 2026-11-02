Энберт назвал возвращение Валиевой к Тутберидзе мощным стимулом для Трусовой

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях Александр Энберт прокомментировал возвращение Камилы Валиевой в группу Этери Тутберидзе. По мнению эксперта, такое воссоединение станет серьезной мотивацией как для самой Валиевой, так и для Александры Трусовой.

Напомним, что ситуация с международным статусом Камилы Валиевой остается нестабильной. Осенью Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил ее заявку на получение нейтрального статуса для выступления на зарубежных стартах, однако впоследствии это решение было аннулировано.

Фигуристка приняла решение прекратить сотрудничество со Светланой Соколовской, под чьим руководством она тренировалась с 2025 года. Валиева выразила желание вернуться в команду Этери Тутберидзе, где она работала до 2025 года. Тем не менее, по информации источников, процесс официального перехода пока находится на стадии завершения и еще не оформлен окончательно.

Александр Энберт уверен, что атмосфера в команде только выиграет от усиления состава. Он отметил, что Александра Трусова, которая в 2026 году возобновила спортивную карьеру под началом Тутберидзе после перерыва, связанного с рождением ребенка, с юных лет привыкла к высокой конкуренции.

«В команде Этери Георгиевны все привыкли работать в очень конкурентной среде. Александра не исключение: она всю жизнь тренировалась в суперконкурентной среде в штабе Тутберидзе. Поэтому не думаю, что сейчас возникнут какие-то проблемы. Это будет привычно и, кроме того, станет дополнительной мотивацией, потому что Камила тоже восстановила четверные. Она прекрасный катальщик и очень техничный спортсмен, поэтому это будет хорошо и для Камилы, и для Александры», — подчеркнул олимпийский призер в беседе с РИА Новости.

Эксперт выразил уверенность, что присутствие двух титулованных спортсменок на одном льду подтолкнет их к новым техническим и художественным высотам, что в конечном итоге пойдет на пользу всему российскому фигурному катанию.