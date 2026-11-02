На проезде Яблочкова устраняют подтопление у ручья Быстрец

Заместитель главы администрации Павел Морковин проконтролировал ход работ на проезде Яблочкова, где устраняют подтопление в районе ручья Быстрец. Специалисты управления дорожного хозяйства и транспорта обследовали участок и выявили причины проблемы.

Водопропускные трубы заилены из-за неоднократного размыва откоса и складирования бытового мусора в зоне водоотведения. Кроме того, многолетние донные отложения сформировали новую отметку дна ручья, которая препятствует нормальному стоку воды в трубопроводы ливневой канализации.

Для организации надлежащего водоотведения под проезжей частью дороги проложили дополнительные водопропускные трубы. Сейчас экскаватор углубляет дно ручья, чтобы обеспечить доступ к выходному оголовку трубы.