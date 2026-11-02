Павел Малков сообщил об открытии 33 модельных библиотек в Рязанской области

Рязанская область продолжает наращивать сеть модельных библиотек в рамках национального проекта «Семья». Губернатор Павел Малков сообщил, что в регионе уже действуют 33 такие библиотеки — в каждой выполнен ремонт, установлены современное оборудование и мебель, закуплены новые книги, проведён интернет. По этому показателю область занимает первое место в Центральном федеральном округе.

«Продолжаем создавать модельные библиотеки в Рязанской области. Благодаря нацпроекту «Семья» в нашем регионе открыли уже 33 такие библиотеки. В каждой сделали ремонт, установили современное оборудование и мебель. Закупили новые книги и провели интернет. По числу таких библиотек Рязанская область занимает первое место в ЦФО», — отметил Павел Малков.

По словам главы региона, современная библиотека — это не только книжный фонд, но и комфортное пространство для отдыха, общения и занятий. На прошлой неделе модельная библиотека открылась в Михайлове. До конца года ещё две появятся в рабочем посёлке Лесном Шиловского района и рабочем посёлке Кадоме. В 2027 году планируется открыть семь модельных библиотек — в Касимовском, Ряжском, Рязанском, Сасовском, Скопинском и Старожиловском округах, а также в Рязани.