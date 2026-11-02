Александр Бастрыкин, фото пресс-службы СК РФ
Происшествия

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели девятилетней девочки в Рязани от удара током

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с расследованием трагической гибели малолетней девочки в Рязанской области. Глава ведомства затребовал доклад о ходе уголовного дела после того, как обстоятельства трагедии были освещены в эфире федерального телеканала.

По предварительным данным, ребенок скончался от удара током во время прогулки, случайно схватившись за оголенный провод на улице. Мать погибшей девочки заявила, что виновные в трагедии до настоящего времени не установлены и не привлечены к ответственности.

Девочка погибла в июле 2026 года. В тот день она играла на улице вместе с братьями и сестрами. Их обычная прогулка возле дома внезапно оборвалась: школьница отошла в сторону и больше не отзывалась. Когда родные нашли ее, она была уже мертва.

Рядом с телом ребенка обнаружили оголенный электрический провод под напряжением. По предварительным данным, сила удара составила 9000 вольт, что стало причиной мгновенной гибели девочки.

После выхода телесюжета на федеральном канале председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области Олегу Васильеву лично доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и принятых мерах реагирования на доводы, озвученные в телесюжете.

Следственными органами СК России по Рязанской области по данному факту уже расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации («Халатность»).

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Более 40 человек тушили крупный пожар на элеваторе в Рязанской области почти 12 часов
Следующая статья
Павел Малков сообщил об открытии 33 модельных библиотек в Рязанской области
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на...
Культура и события

В Рязани готовят к открытию памятник Пушкину

Бюст великого поэта установили на улице Пушкина. Пока скульптура закрыта плёнкой.
Новости кино и ТВ

Две суперкнопки и одно выбывание: итоги шестого выпуска «ВИА Суперстар» 

В шестом выпуске «ВИА Суперстар» выбыла группа «Белый орел». «Фабрика» и «Веселые ребята» получили суперкнопки и по 11 баллов.
Новости Касимова

В Касимове женщина покусала охранника и ограбила магазин

Следователь полиции возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой грозит до 7 лет лишения свободы.
Погода

Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области 1 ноября

В Рязанской области 1 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха опустится до −2 градусов, днём потеплеет до +14 градусов.
Темы
Общество

Россияне будут получать рецепты на лекарства в мессенджере MAX

В ближайшее время пациенты смогут получать электронные рецепты и подписывать медицинские документы через национальный мессенджер «Макс».
Общество

К концу 2026 года в филиале поликлиники №11 в Рязани завершат фасад и запустят котельную

В настоящее время на строительной площадке активно ведутся фасадные работы с использованием современной широкоформатной плитки, что придаст зданию эстетичный и современный вид.
Новости России

В МЧС выявили уязвимость в приложении, из-за которой его взломали

В настоящее время приложение функционирует, до конца суток его функционал будет восстановлен в полном объеме.
Медицина

Муралы с портретами великих рязанцев появились в операционном блоке ГКБ №11

Девяти операционным залам присвоили имена выдающихся личностей, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Рязанским краем.
Культура и события

Международный фестиваль «Свидания на Театральной» удивит зрителей необычным форматом

С 23 по 27 ноября Рязанский театр драмы запустит специальную площадку «Открытая сцена Рязанской области», которая станет центром притяжения для молодёжных, независимых и любительских театров региона.
Общество

Центр Рязани остался без света из-за повреждения кабеля подрядчиком

В понедельник, 2 ноября, около 16:13 жители центра Рязани столкнулись с внезапным отключением электроэнергии. Причиной аварийной ситуации стало механическое повреждение кабельной линии сторонней подрядной организацией.
Спорт

ХК «Рязань-ВДВ» одержал первую победу в домашней серии

Матч прошел во Дворце спорта «Олимпийский» при аншлаге. Рязанцы одержали победу над казанским «Барсом» со счетом 2:1.
Политика

Зеленский назвал Трампу условие для прекращения ударов по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности приостановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) при условии получения от Соединенных Штатов дополнительных ракет-перехватчиков для ПВО Patriot.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье