Бастрыкин взял под контроль дело о гибели девятилетней девочки в Рязани от удара током

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с расследованием трагической гибели малолетней девочки в Рязанской области. Глава ведомства затребовал доклад о ходе уголовного дела после того, как обстоятельства трагедии были освещены в эфире федерального телеканала.

По предварительным данным, ребенок скончался от удара током во время прогулки, случайно схватившись за оголенный провод на улице. Мать погибшей девочки заявила, что виновные в трагедии до настоящего времени не установлены и не привлечены к ответственности.

Девочка погибла в июле 2026 года. В тот день она играла на улице вместе с братьями и сестрами. Их обычная прогулка возле дома внезапно оборвалась: школьница отошла в сторону и больше не отзывалась. Когда родные нашли ее, она была уже мертва.

Рядом с телом ребенка обнаружили оголенный электрический провод под напряжением. По предварительным данным, сила удара составила 9000 вольт, что стало причиной мгновенной гибели девочки.

После выхода телесюжета на федеральном канале председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области Олегу Васильеву лично доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и принятых мерах реагирования на доводы, озвученные в телесюжете.

Следственными органами СК России по Рязанской области по данному факту уже расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации («Халатность»).