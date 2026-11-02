Центр Рязани остался без света из-за повреждения кабеля подрядчиком

В понедельник, 2 ноября, около 16:13 жители центра Рязани столкнулись с внезапным отключением электроэнергии. Причиной аварийной ситуации стало механическое повреждение кабельной линии сторонней подрядной организацией, выполнявшей работы по заказу городской администрации, сообщает АО «РГРЭС».
В зону отключения попали жилые дома и объекты инфраструктуры на следующих улицах: Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Есенина, Фрунзе, Введенская, Право-Лыбедская, Николодворянская, Полонского, Садовая, Циолковского.
Аварийные бригады энергетиков оперативно прибыли на место происшествия. В настоящее время специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети, чтобы в кратчайшие сроки возобновить подачу напряжения потребителям.
По предварительным оценкам, ориентировочное время полного восстановления электроснабжения составляет около 2 часов.
По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону 55-01-12.