Директор Координационного центра РГУ рассказал, как вербовщики ломают судьбы молодёжи

Всё чаще в сводках о диверсиях и терактах мелькают совсем молодые люди. За внешним благополучием стоят обман, манипуляции и вербовка, а на выходе получаются сломанные судьбы и годы колонии. О том, почему молодёжь поддаётся на уловки преступников, как вовремя распознать схемы обмана и как разорвать замкнутый круг, если вербовщики давят и запугивают, в программе «Поговорим» на телеканале ТКР рассказал Александр Лощинин, директор Координационного центра Рязанского государственного университета.

Поводом для разговора стала история Сергея (имя изменено) из Тульской области. В 2022 году, находясь за границей, он попал под влияние западных кураторов, а вернувшись домой, получил задание поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях. Преступление он совершил, видеоотчёт отправил кураторам, а вскоре был задержан. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы, ещё два года добавили за комментарий под видео с попыткой поджога военкомата. Сейчас Сергей отбывает наказание в ИК строгого режима №5, где работает на швейном производстве и планирует выучиться на сварщика.

По словам Лощинина, история Сергея — не единичный случай. Специалисты Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет (НЦПТИ) выделяют несколько основных схем вовлечения молодёжи: вербовка через мошенничество (звонки от «сотрудников банка» и «госуслуг»), опасный интерес к запрещённым организациям, желание заработать, связь с иностранными спецслужбами, вербовка через видеоигры, обучающие курсы и даже через родственников.

Особое внимание Александр Лощинин уделил тому, как действовать, если вербовщики начали давить. По его словам, в первую очередь нужно немедленно прекращать общение при любом эмоциональном изменении состояния, а при угрозах — обращаться в правоохранительные органы. Он напомнил о статье 31 Уголовного кодекса: добровольный отказ от совершения преступления освобождает от уголовной ответственности.

«Если человек вовремя одумается, обратится в правоохранительные органы, какие бы они действительно ни были, это МВД или же ФСБ, то на человеке вины не будет, на нем ее не зафиксируют. Главное не оставаться в одиночестве», — подчеркнул Лощинин.

Гость программы также отметил, что в 2025 году Уголовный кодекс «потяжелел». По диверсионным преступлениям отменены сроки давности. Кроме того, возраст вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность сместился в меньшую сторону — «от 12 лет уже».

Говоря о том, как распознать вовлечённость, Лощинин перечислил маркеры: подросток много времени проводит в интернете и видеоиграх, затем участвует в квестах, перестаёт подчиняться общим правилам в школе, начинает бесплатно раздавать свои вещи.

«Быть родителем сегодня это подстать профессиональному мастерству. Нужно владеть определенным инструментарием, чтобы понимать, как меняется поведение людей», — сказал он.

Отдельно Александр Лощинин остановился на «обучающих курсах», под которые маскируются злоумышленники. «Нужно думать, что вы делаете и с какой целью», — посоветовал он, добавив, что перед участием в любых курсах следует проверить организатора по спискам Росфинмониторинга, Минюста и ФСБ России.

Говоря о региональной специфике, Лощинин отметил, что в Рязанской области фиксировались переводы средств на счета запрещённых организаций, использование молодых людей как дропперов и курьеров, экстремистские высказывания в соцсетях и поджоги объектов критической инфраструктуры. Летом этого года в Рязани была пресечена деятельность сети, которой управлял 16-летний подросток: он арендовал три квартиры и установил в них «симбоксы» (фермы сим-карт) для незаконной передачи трафика под кураторством западных спецслужб. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ, предусматривающей до 6 лет лишения свободы.

Лощинин напомнил и об ответственности за бездействие: по ст. 205.6 УК РФ лицо, которое знало о готовящемся преступлении и не уведомило правоохранительные органы, также подлежит уголовной ответственности.

«Вопросы безразличия и вопросы бездействия вообще не имеют места быть в вопросах безопасности и общественного порядка», — заключил он.

В финале программы Александр Лощинин сформулировал главные советы: немедленно прекращать общение при эмоциональном изменении состояния, дать себе время оценить ситуацию, не оставаться в одиночестве, сохранять доказательства и помнить об ответственности за свои действия.