Модернизация сетей или удар по карману: что известно о новой надбавке к тарифам ЖКХ

Вопрос о появлении в коммунальных платежках россиян дополнительной инвестиционной надбавки пока остается открытым — окончательного вердикта по этому механизму нет. В Министерстве строительства и ЖКХ РФ прояснили ситуацию вокруг возможного подорожания услуг, подчеркнув, что власти ищут хрупкий баланс между спасением ветшающей коммунальной инфраструктуры и защитой семейных бюджетов от ценового шока.

Поводом для беспокойства стали сообщения о планах заложить в квитанции целевые средства на капитальный ремонт изношенных трубопроводов и котельных — соответствующий документ ведомство намерено представить в правительство до декабря 2026 года. В Минстрое заверили: любые изменения утвердят исключительно после серии жестких экономических расчетов, согласований с профильными министерствами, властями субъектов и независимыми экспертами.

Главная цель — гарантировать строго целевое расходование каждого рубля на трубы, а не на бюрократические издержки.

«В настоящее время решение о введении дополнительной инвестиционной надбавки не принято. Подходы к данному механизму рассматриваются с учетом необходимости обеспечения равновесия между обновлением коммунальной инфраструктуры, обеспечения надежной и стабильной работы коммунального комплекса и соблюдения интересов граждан», — подчеркнули в ведомстве (цитата по ТАСС).

За аппетитами коммунальных компаний продолжит следить Федеральная антимонопольная служба: необоснованные региональные накрутки и самовольные надбавки инспекторы ФАС отменяют в приказном порядке.

В качестве подушки безопасности государство сохраняет действующую сетку мер социальной поддержки. На сегодняшний день прямые субсидии на оплату жилья и ЖКУ начисляются двум миллионам семей. Еще более 30 миллионов россиян — включая пенсионеров, многодетных родителей, ветеранов и участников боевых действий — получают компенсации расходов, что призвано не допустить превышения предельно допустимой доли коммунальных трат в семейных доходах.