Что изменится в Касимове? Иван Бахилов проверил важные городские объекты

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов вместе с депутатом Рязанской областной Думы Александром Глазуновым осмотрели объекты, где сейчас ремонтируют и благоустраивают общественные территории. В центре внимания оказались спортивная школа, тротуар на улице Татарской и Соборный парк.

Первой точкой объезда стала спортивная школа. Там продолжается ремонт. Иван Бахилов и Александр Глазунов осмотрели спортивный зал и оценили ход работ. По словам главы округа, важно завершить ремонт качественно и в установленные сроки, поскольку школа служит базой для подготовки юных спортсменов.

Затем представители власти побывали на улице Татарской. Здесь приступили к укладке асфальта на тротуаре. Во время осмотра они проверили качество работ и обсудили сроки их завершения.

Завершился объезд в Соборном парке на площади Соборной. Участники оценили результаты благоустройства территории, которая стала местом отдыха жителей города.

Отдельно Иван Бахилов и Александр Глазунов обсудили проблему мусора и ликвидации несанкционированных навалов. Глава администрации заверил, что этот вопрос остается на особом контроле, а работу по наведению порядка в округе усилят.