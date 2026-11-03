Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Пятый сезон «Шоу Аватар» стартует на НТВ 8 ноября

Алексей Самохин
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Премьера пятого сезона «Шоу Аватар» (16+) состоится на телеканале НТВ 8 ноября. В юбилейном выпуске зрители увидят 12 новых цифровых персонажей, а звёздному жюри предстоит выяснить, какие артисты скрываются за виртуальными образами.

В состав жюри вошли Сергей Лазарев, Марк Тишман, Тимур Батрутдинов, Лера Кудрявцева и Жасмин. Ведущим проекта вновь станет Вячеслав Макаров.

На сцене появятся Щелкунчик, Дон Кихот, Флора, Кот Баюн, Бастинда, Королева сердец, Эсмеральда, Царь Горох, Царевна Несмеяна, Крошечка-Хаврошечка, Дядька Черномор и Старик-боровик.

Какие сюрпризы подготовили создатели

В новом сезоне авторы проекта сделали ставку на разнообразие цифровых образов и необычные пропорции персонажей. Дон Кихот стал самым высоким аватаром за всю историю шоу: его рост составляет около 2,5 метра. Крошечка-Хаврошечка, напротив, оказалась самым миниатюрным героем проекта.

Необычную внешность получила и Царевна Несмеяна. Вместо привычной причёски у неё объёмное облако, которое должно сохранять форму при движении и одинаково эффектно выглядеть с разных ракурсов.

Отдельная задача стояла перед художниками при создании Кота Баюна. Им пришлось разработать полноценную кошачью морду с реалистичной анатомией и выразительной мимикой.

Изменились и сценические появления персонажей. Для каждого аватара подобрали собственные визуальные решения с использованием света, дыма, частиц и элементов декора. При этом создатели старались не перегружать выступления спецэффектами, а передавать характер героя несколькими выразительными деталями.

Жюри стало сложнее угадывать артистов

Сергей Лазарев признался, что больше всего ждёт музыкальных номеров, неожиданных песенных интерпретаций и ярких выступлений. По его словам, разгадать личность участника становится всё труднее: цифровые образы выглядят настолько реалистично, что приходится отвлекаться от внешности и внимательно следить за мимикой, жестами и голосом.

Марк Тишман обратил внимание на технологический прогресс проекта. Картинка пятого сезона заметно отличается от той, которую зрители видели в первом выпуске. Уровень мастерства команды, создающей аватаров, вырос настолько, что даже членам жюри непросто распознать реального человека за виртуальным персонажем.

Тимур Батрутдинов, в свою очередь, вспомнил традицию шоу: каждый сезон его «женят» на одной из участниц в образе аватара. При этом за виртуальной героиней обычно оказывается замужняя звезда. Юморист надеется, что в этот раз всё сложится иначе.

Как будут выбирать номинантов

Правила пятого сезона останутся прежними. Аваторов разделят на три группы, а в конце каждого выпуска в номинацию попадут три персонажа — по одному из каждой команды.

У жюри будет три попытки, чтобы установить личности номинантов. Если судьи правильно назовут артиста, скрывающегося за первым аватаром, остальные два автоматически сохранят места в проекте.

Если первая попытка окажется неудачной, жюри сможет перейти ко второму, а затем к третьему персонажу. В результате за один выпуск шоу может покинуть только один участник.

Если же судьи не смогут разгадать ни одного из трёх номинантов, все они продолжат борьбу.

Производством «Шоу Аватар» занимается компания «ВайТ Медиа».

Фото: НТВ

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