Нападающий «Тенерифе» Хесус де Мигель умер после остановки сердца во время матча

30-летний нападающий испанского футбольного клуба «Тенерифе» Хесус де Мигель умер в больнице после остановки сердца во время матча 12-го тура Сегунды с «Андоррой». Встречу прервали при счёте 2:2.

Футболист получил удар в грудь от вратаря соперников Хесуса Овоно в концовке игры. После этого де Мигеля госпитализировали. Со 2 ноября он находился в больнице, где умер, не приходя в сознание.

«Тенерифе» подтвердил смерть футболиста в официальном заявлении. Клуб сообщил, что Хесус де Мигель Аламеда скончался 3 ноября в 8:00.

Команда выразила соболезнования семье, близким и болельщикам, которые переживают утрату. Родственники футболиста поблагодарили всех за поддержку и попросили уважать их право на частную жизнь в этот тяжёлый период.

В клубе признались, что не могут найти слов, способных облегчить горе.