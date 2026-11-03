Фото: телеканал «Россия»
Новости кино и ТВ

Алексей Чумаков станет специальным гостем шоу «Ну-ка, все вместе!»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

6 ноября в эфире телеканала «Россия» покажут девятый выпуск восьмого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+). Начало программы запланировано на 21:30. Специальным гостем станет Алексей Чумаков, который после выступления присоединится к экспертной сотне и займет место рядом с Сергеем Лазаревым. Ведущим проекта остается Николай Басков.

Чумаков признался, что ему легко оценивать конкурсантов: он старается поддерживать каждого участника. По словам музыканта, все вокалисты уже прошли серьезный отбор, поэтому заслуживают внимания и уважения.

«Конкурсы, безусловно, нужны, потому что это прекрасный шанс показать себя на всю страну», — объяснил артист.

Предыдущий выпуск запомнился напряженной борьбой. Сразу три вокалиста получили максимальные 100 баллов, но автоматически в следующий этап прошел только один — Максим Резниченко из Владимира.

Остальным участникам пришлось бороться за путевку в полуфинал. По решению Сергея Лазарева состоялся тройной баттл между Ёнатаном Тащаном из Севастополя, Таем Родригезом из Бразилии и Дарьей Манаковой из Санкт-Петербурга. Победу одержал Тащан, набравший 99 баллов.

Не обошлось и без конфликта на экспертной стене. Давид Виннер впервые в истории шоу отказался дослушивать выступление конкурсантки и блогера Дарьи Манаковой. Эксперт покинул стену во время ее номера. Причиной стали прежние обзоры девушки на программу, в которых она позволяла себе довольно резкие и неоднозначные оценки.

Поступок Виннера вызвал критику со стороны Сергея Лазарева, возглавляющего экспертную сотню.

Восьмерка новых участников поборется за место в полуфинале

В новом выпуске на сцену выйдут восемь вокалистов. Им предстоит завоевать расположение экспертов и побороться за главный приз проекта — 5 миллионов рублей.

Среди участников — Екатерина Селиванова, Анна Колесникова и Валерия Садовая из Краснодара, Андрей Скобликов из Пензы, Диана Чиаева из Владикавказа, Денис Румянцев из Нижнего Новгорода, Лариса Яковенко из Ростова-на-Дону и британский исполнитель Кайл Томлинсон (Kyle Tomlinson).

Получится ли у кого-нибудь из них набрать заветные 100 баллов и напрямую пройти дальше, зрители узнают 6 ноября.

Автор песен и продюсер Саша Санта, работающий в экспертной сотне, считает, что уровень участников растет с каждым сезоном. По его словам, конкурс продолжает открывать новые вокальные таланты, способные удивить даже опытных музыкантов.

Санта признался, что старается поддерживать конкурсантов и подниматься во время их выступлений. Исключение он делает лишь для случаев, когда вокальное исполнение оказывается крайне неуверенным. Сам продюсер знает, насколько важна поддержка на конкурсе, поскольку раньше тоже участвовал в подобных проектах.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязанские педагоги приняли участие в российско-китайском образовательном форуме
Следующая статья
Вместе в цифровое будущее: «Ростелеком» объявляет о старте XVI конкурса для региональных ИТ-журналистов и блогеров
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на...
Новости России

Военный рассказал, что стоит за беспрецедентной атакой ВСУ на НПЗ в Ярославле

Для налета на Ярославский нефтеперерабатывающий завод украинские дроноводы применили...
Общество

В Рязани продают одну из самых дешевых квартир в стиле лофт в России

Квартира площадью 23,2 кв. метра в Рязани вошла в тройку самых дешевых предложений в стиле лофт в России.
Культура и события

В Рязани готовят к открытию памятник Пушкину

Бюст великого поэта установили на улице Пушкина. Пока скульптура закрыта плёнкой.
Новости России

Стал известен мотив убийства женщины-водителя в Дагестане

Мотивом убийства женщины-водителя Динары Алхасовой в Дагестане стала ревность...
Темы
Политика

Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах по Украине в Абу-Даби

Российские представители прибудут в Абу-Даби 10–11 ноября. Там запланированы трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.
Погода

В Рязанской области 4 ноября ожидаются мокрый снег и гололедица

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют.
Новости Касимова

Что изменится в Касимове? Иван Бахилов проверил важные городские объекты

В центре внимания оказались спортивная школа, тротуар на улице Татарской и Соборный парк.
Транспорт и дороги

Пьяного водителя без прав задержали в Кораблино

В Кораблино 29-летний водитель ВАЗ сел за руль пьяным и без прав. Алкотестер показал 1,396 мг алкоголя на литр выдоха.
Политика

Песков высказался об ударах дронов ВСУ по российским НПЗ

По его словам, российские власти принимают меры, чтобы свести к минимуму последствия ударов.
Новости кино и ТВ

Пятый сезон «Шоу Аватар» стартует на НТВ 8 ноября

На сцене появятся Щелкунчик, Дон Кихот, Флора, Кот Баюн, Бастинда, Королева сердец, Эсмеральда, Царь Горох, Царевна Несмеяна, Крошечка-Хаврошечка, Дядька Черномор и Старик-боровик.
Власть и политика

Что известно о новом министре ТЭК и ЖКХ Рязанской области Станиславе Хазановиче

Сегодня губернатор Павел Малков представил членам правительства Рязанской области нового министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. На эту должность назначен Станислав Викторович Хазанович.
Новости Касимова

В Касимовском округе возбудили дело против отца, передавшего сыну мотоцикл

Подросток попал в ДТП и получил травмы.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье