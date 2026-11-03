Алексей Чумаков станет специальным гостем шоу «Ну-ка, все вместе!»

6 ноября в эфире телеканала «Россия» покажут девятый выпуск восьмого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+). Начало программы запланировано на 21:30. Специальным гостем станет Алексей Чумаков, который после выступления присоединится к экспертной сотне и займет место рядом с Сергеем Лазаревым. Ведущим проекта остается Николай Басков.

Чумаков признался, что ему легко оценивать конкурсантов: он старается поддерживать каждого участника. По словам музыканта, все вокалисты уже прошли серьезный отбор, поэтому заслуживают внимания и уважения.

«Конкурсы, безусловно, нужны, потому что это прекрасный шанс показать себя на всю страну», — объяснил артист.

Предыдущий выпуск запомнился напряженной борьбой. Сразу три вокалиста получили максимальные 100 баллов, но автоматически в следующий этап прошел только один — Максим Резниченко из Владимира.

Остальным участникам пришлось бороться за путевку в полуфинал. По решению Сергея Лазарева состоялся тройной баттл между Ёнатаном Тащаном из Севастополя, Таем Родригезом из Бразилии и Дарьей Манаковой из Санкт-Петербурга. Победу одержал Тащан, набравший 99 баллов.

Не обошлось и без конфликта на экспертной стене. Давид Виннер впервые в истории шоу отказался дослушивать выступление конкурсантки и блогера Дарьи Манаковой. Эксперт покинул стену во время ее номера. Причиной стали прежние обзоры девушки на программу, в которых она позволяла себе довольно резкие и неоднозначные оценки.

Поступок Виннера вызвал критику со стороны Сергея Лазарева, возглавляющего экспертную сотню.

Восьмерка новых участников поборется за место в полуфинале

В новом выпуске на сцену выйдут восемь вокалистов. Им предстоит завоевать расположение экспертов и побороться за главный приз проекта — 5 миллионов рублей.

Среди участников — Екатерина Селиванова, Анна Колесникова и Валерия Садовая из Краснодара, Андрей Скобликов из Пензы, Диана Чиаева из Владикавказа, Денис Румянцев из Нижнего Новгорода, Лариса Яковенко из Ростова-на-Дону и британский исполнитель Кайл Томлинсон (Kyle Tomlinson).

Получится ли у кого-нибудь из них набрать заветные 100 баллов и напрямую пройти дальше, зрители узнают 6 ноября.

Автор песен и продюсер Саша Санта, работающий в экспертной сотне, считает, что уровень участников растет с каждым сезоном. По его словам, конкурс продолжает открывать новые вокальные таланты, способные удивить даже опытных музыкантов.

Санта признался, что старается поддерживать конкурсантов и подниматься во время их выступлений. Исключение он делает лишь для случаев, когда вокальное исполнение оказывается крайне неуверенным. Сам продюсер знает, насколько важна поддержка на конкурсе, поскольку раньше тоже участвовал в подобных проектах.