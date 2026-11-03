Рязанские педагоги приняли участие в российско-китайском образовательном форуме

В Чунцине состоялся международный российско-китайский образовательный форум «Китай и Россия – вместе вперед: интеллект открывает будущее». Об этом сообщала администрация Рязани.

Рязанскую область на мероприятии представили педагоги и директора школ Рязани: Инга Войтенко (школа №55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов), Ирина Каширская (школа №38) и Наталья Ерохина (школа №21). В ходе деловой программы участники обсудили актуальные вопросы развития образования в новых условиях, а также перспективы двустороннего сотрудничества. Особый акцент был сделан на внедрении искусственного интеллекта в школьное образование.

Ключевым итогом форума стало подписание протокола о намерениях развивать взаимодействие между образовательными учреждениями России и Чунцина.

Международный обмен опытом открывает новые горизонты для педагогов и школьников, способствует развитию современных образовательных практик и укреплению дружественных связей между странами.