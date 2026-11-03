Фото пресс-службы Ростелеком
Общество

Вместе в цифровое будущее: «Ростелеком» объявляет о старте XVI конкурса для региональных ИТ-журналистов и блогеров

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Олеся Чугунова
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Начался прием работ на XVI конкурс «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводит «Ростелеком» совместно с ведущими ИТ-партнерами. К участию приглашаются журналисты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, представители корпоративных медиа, а также авторы, ведущие свои блоги в социальных сетях, интернет-сообществах и на онлайн-платформах. Творческий проект направлен на привлечение внимания к событиям телеком-отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, компания «БУЛАТ», ГК «РТК-ЦОД» и Альянс по защите детей в цифровой среде.

На конкурс принимаются статьи, видео, аудиосюжеты и посты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года. Материалы должны быть посвящены современным ИТ-сервисам и цифровым решениям, применяемым в различных отраслях экономики и повседневной жизни. Отдельное внимание будет уделено работам о киберрисках, с которыми сталкиваются дети и взрослые в цифровой среде.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:

  • печатная пресса;
  • телевидение и видеоконтент в СМИ;
  • радио и подкасты;
  • интернет-СМИ;
  • социальные медиа;

и шесть специальных:

  • «Технологии — людям» от Минцифры России;
  • «Технологический суверенитет» от компании «БУЛАТ»;
  • «Инфраструктура цифровой экономики России» от «РТК-ЦОД»;
  • «Кибербезопасность XXI века: от защиты к устойчивости» от блока информационной безопасности «Ростелекома»;
  • «Образование без границ» от В2С «Ростелекома»;
  • «Взрослые риски детского интернета» от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»:

«Наш творческий проект продолжает развиваться, каждый год предоставляя региональным журналистам и блогерам возможность общаться и обмениваться опытом в онлайн- и офлайн-форматах. Развитие идей конкурса идет по нескольким направлениям. Во-первых, мы ежегодно обновляем тематику специальных номинаций, привлекая новых ИТ-партнеров, которые поднимают важные темы и дают повод для участников проработать каждую из них в своих материалах. Во-вторых, заметив растущий интерес журналистов корпоративных региональных медиа, мы расширили возможность их участия в нашем проекте. В-третьих, мы ежегодно меняем состав регионального и федерального жюри. В этом году решили пригласить юного эксперта, уже зарекомендовавшего себя в школьных проектах по кибербезопасности. Семён — яркий представитель той аудитории, для которой создаются многие материалы журналистов. Кроме того, продолжаем серию обучающих вебинаров и увлекательных пресс-туров на передовые технологические объекты при поддержке наших ИТ-партнеров».

Мария Мезенцева, советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры России:

«Мы стремимся рассказывать о технологиях просто и ценим поддержку коллег в этом. Региональные журналисты многое делают для цифрового просвещения: объясняют, как пользоваться сервисами, защищаться от мошенников, рассказывают о российских разработках. Для этого нужно самим глубоко разбираться в теме и понимать, что важно своей аудитории. Спасибо коллегам за эту работу. Ждём ваши материалы на конкурсе „Вместе в цифровое будущее“».

В состав федерального жюри вошли:

  • Елизавета Белякова — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;
  • Кирилл Каримов — главный редактор «Кибер Медиа»;
  • Марина Копрусова — начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности «Ростелекома»;
  • Тимофей Корнев — главный редактор SecPost;
  • Александр Логинов — вице-президент «Ростелекома», генеральный директор холдинга «Техновейв» и компании «БУЛАТ»;
  • Мария Мезенцева — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России;
  • Сергей Половников — руководитель Content Review;
  • Александр Попов — PR-директор «РТК-ЦОД»;
  • Валентина Степанова — главный редактор интернет-издания и журнала «Кабельщик»;
  • Анна Устинова — редактор отдела «Технологии и телекоммуникации» газеты «Ведомости»;
  • Кира Чуракова — редактор интернет-портала Hi-Tech Mail;
  • Илья Шабанов — генеральный директор «АМ Медиа», главный редактор Anti-Malware.ru;
  • Семён Широков — ведущий проекта по кибербезопасности «Дети знают», ученик 8 класса;
  • Александр Янкевич — главный редактор spbIT.ru, ICT-Online.ru, руководитель проекта ICT2GO.ru.

Александр Логинов, вице-президент «Ростелекома», генеральный директор холдинга «Техновейв» и компании «БУЛАТ»:

«Когда мы говорим “импортозамещение”, мы говорим о конкретных людях, которые каждый день проектируют, паяют и тестируют наше оборудование. Несмотря на огромный вклад инженеров и разработчиков в цифровое развитие страны, до сих пор за кадром остается вопрос: “А как это сделано?”. Благодаря журналистам и блогерам мы можем показать этот путь изнутри. Теперь компании не просто декларируют суверенитет, а предлагают факты, аналитику и готовые кейсы. Это возможность рассказать, как российское “железо” обеспечивает связь и поддерживает работу государственных сервисов».

Давид Мартиросов, генеральный директор «РТК-ЦОД»:

«Рынок облаков — это не только дата-центры, железо и аренда мощностей. Это огромный мир сервисов: базы данных, платформы для разработки, контейнеры, Kubernetes, ИИ-инфраструктура. За каждым цифровым продуктом, к которому мы привыкли, стоит целая цепочка — от строчки кода до сети дата-центров в разных регионах. И обо всем этом хочется рассказывать больше, подробнее, интереснее. Мы с удовольствием поддерживаем конкурс и ждем от участников свежих, живых публикаций — историй, которые объясняют, как устроен этот невидимый фундамент цифровой экономики. Уверен, что у журналистов и блогеров здесь есть настоящий простор для профессионального роста».

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде:

«Региональные журналисты играют важную роль в формировании культуры цифровой безопасности. Именно они рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются дети и родители, помогают разобраться в новых угрозах и находят понятный язык для обсуждения сложных тем. Для Альянса по защите детей в цифровой среде участие в конкурсе — возможность поддержать авторов, которые не просто привлекают внимание к цифровым рискам, а помогают семьям лучше понимать их и учиться защищать детей. Мы хотим, чтобы тема безопасного цифрового детства звучала во всех регионах страны, а лучшие журналистские материалы становились ориентиром для родителей, педагогов и самих подростков».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае 2027 года, федерального — в июле 2027 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных и специальных номинациях, в августе 2027 года станут участниками пресс-тура в Якутию.Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: https://smi.rt.ru.

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