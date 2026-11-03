Павел Малков посетил в Рязани выставку деревянных скульптур

Губернатор Павел Малков принял участие в торжественной церемонии открытия выставки парковой скульптуры «А у нас в Рязани» в Новослободском сквере, которая была создана по инициативе главы региона.

Экспозиция представляет собой деревянные арт-объекты, в которых зашифрованы русские народные пословицы. Скульптуры разместились в Новослободском сквере, где также провели благоустройство: обустроили новые пешеходные дорожки и площадки из гранитных плит, выполнили озеленение территории.

Авторами работ выступили чемпионы России по парковой скульптуре, участники команды резчиков по дереву «АэроСани» Александр Ивченко и Александр Алферов. Они присутствовали на церемонии открытия. Выставку также посетили глава администрации города Рязани Борис Ясинский и жители города, включая детей.

Губернатор отметил, что новый проект стал важным этапом в формировании единого маршрута «Рязань пешеходная».

Павел Малков сказал:

«Продолжается масштабная работа по благоустройству города и созданию большого пешеходного маршрута. Все помнят, как город выглядел еще несколько лет назад. Сейчас картина другая: восстанавливается Рязанский кремль, приведены в порядок Кремлевский сквер, Театр юного зрителя, построено новое здание Рязанского исторического музея. Рядом с Новослободским сквером появилось замечательное молодежное пространство. Благоустроены Верхний и Нижний городские сады, которые в ближайшее время соединятся через улицу Садовую с Лыбедским бульваром. Сам бульвар скоро станет единым целым с кремлем и Центральным парком культуры и отдыха. Город преображается. Мы стараемся, чтобы в каждой локации, которую делаем, появлялся смысл. Новое пространство тоже со своей идеей, юмором, очень душевное и интересное».

Глава региона добавил, что благоустройство территории рядом с Новослободским сквером будет продолжено.